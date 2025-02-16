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屏縣揪民眾健檢！ 周春米自曝：定期檢查揪出高血脂

2025/02/16 12:06

屏東新春大健檢，民眾踴躍參與。（記者羅欣貞攝）

屏東新春大健檢，民眾踴躍參與。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今（16）日上午在大同高中活動中心舉辦新春大健檢，安排成人一般健檢及多項健康加值活動，吸引縣民踴躍參加；縣長周春米到場關心民眾，也透露現在要吃降膽固醇的藥、胃食道逆流吃胃藥，都是在一年一次健康檢查時發現，因此健檢十分重要，預防重於治療。

這項「蛇年躍動慶豐年．健康屏東揪您來篩檢」活動十分受到鄉親歡迎，早上7點半一開始就出現人潮，到了10點左右就約逾4百人參與；縣長周春米到場向參與的縣民問好，也強調健檢的重要，她表示，自己現在每天晚上要吃降膽固醇的藥，早上要吃治療胃食道逆流的胃藥，不只如此，還有跑行程造成的職業傷害，因為坐在副駕後方位子，右邊常曬到太陽，所以跑行程約1年後，右眼還開了白內障，因此健檢很重要，呼籲鄉親踴躍健檢，預防重於治療。

屏縣府衛生局表示，慢性病的發生年齡逐年降低，年輕族群健康問題日益受到重視，衛生福利部自2025年起「免費成人健康檢查年齡從40歲下修至30歲」，凡年滿30至39歲民眾，每5年可免費篩檢1次，篩檢項目包含血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重。

屏東縣長周春米體驗智慧科技機台。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米體驗智慧科技機台。（記者羅欣貞攝）

縣府也說，統計2024年屏縣社區整合性篩檢共服務8萬多名民眾，今年配合賴清德總統健康台灣政策及提高健檢便利性，今天邀請符合資格的民眾一起來健康檢查，本次活動項目有成人健檢、肝炎篩檢、4項癌症篩檢、傳染病檢查、長者整合式功能評估、營養諮詢、長者護眼活動、眼底鏡檢查、身心健康評估，並有心理諮商轉介服務，現場還設有智慧科技機台，測試肌力、腦力，供民眾體驗，請民眾把握機會養成規律健檢，守護健康。

衛生局說明，今天有多項篩檢，民眾參加篩檢自由配還可加碼送100元商品禮券，只要資格符合鼓勵民眾多項篩檢一次到位，擁抱健康。

屏東新春大健檢登場，縣長周春米到場宣導健檢的重要。（記者羅欣貞攝）

屏東新春大健檢登場，縣長周春米到場宣導健檢的重要。（記者羅欣貞攝）

屏東新春大健檢今天上午登場。（記者羅欣貞攝）

屏東新春大健檢今天上午登場。（記者羅欣貞攝）

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