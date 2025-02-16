卵泡太小難受孕 中醫調體質生下男嬰

35歲葉姓婦人因卵泡太小導致難受孕，經中醫調理體質後，順利產下一男嬰；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者歐素美／台中報導〕35歲葉姓婦人因卵泡太小導致難受孕，天寶中醫診所院長林襄穎表示，中醫認為，其主要與「肝、脾、腎」三臟腑失調有關，葉女恰好是「肝血不足、脾腎兩虛」的中醫體質類型，經以中藥「養肝血、補脾腎」，治療4個月後即順利自然懷孕並生產一男嬰，說明中醫調理確實可幫助卵泡長大，提升卵子品質，達成懷孕目的。

林襄穎表示，35歲患者葉女做過許多婦產科不孕檢查都正常，僅照超音波時發現卵泡太小顆了，卵子品質也不好，雖然服用西藥排卵藥，仍無法受孕。正常情況卵泡必須達到2公分才能排出健康卵子，像葉女的情況就卵子還未達2公分，致卵子品質太差而不孕，她稱之為「小卵泡症候群」。

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小卵泡的情形，中醫認為與「肝、脾、腎」三臟腑失調有關，林襄穎指出，葉女恰好是「肝血不足、脾腎兩虛」中醫體質類型，適合「養肝血、補脾腎」的中醫法則治療，因此使用當歸、川芎滋肝養血；黨參、白朮補脾補氣；熟地黃、菟絲子固肝腎；續斷、杜仲補腎氣。治療期間，葉女精神體力變好，手腳冰冷、腰痠背痛老毛病也消失了，更重要的是治療滿4個月終於順利自然懷孕並生產一男嬰！

林襄穎說，「小卵泡症候群」非正式醫學名詞，但不孕症患者當中大約3分之1都是小卵泡者。中醫調理與西藥排卵藥不同在於排卵藥可促使卵泡變大，增加卵子數量；中醫調理雖不能增加卵子數量，但可改善「肝、脾、腎」三臟腑功能，進而促使卵泡變大，卵子品質變好，對小卵泡症候群確實有效果。

除了中醫調理外，林襄穎強調，良好的生活習慣也有助改善「小卵泡症候群」，包括1週至少3次運動並每次達30分鐘，有氧運動或重訓皆可，作息正常避免熬夜，多攝取蔬果並避免菸酒等，都能有助懷孕。

天寶中醫診所院長林襄穎表示，中醫調理確實可幫助卵泡長大，提升卵子品質，達成懷孕目的。（記者歐素美攝）

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