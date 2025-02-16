健康網》火鍋加芋頭是邪教？ 農業部：2品種適合下鍋

農業部指出，檳榔心芋、高雄1號，都是適合加入火鍋的芋頭。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣美食特別多，吃法派別也其來有自，火鍋不加芋頭派認為「芋頭一加湯底全毀」、「整鍋變成芋頭鍋」；對此，農業部在臉書指出，可能是「加錯芋頭」惹出的問題，像檳榔心芋、高雄1號，都是適合下鍋的芋頭。

農業部說明，芋頭依植物型態及栽培收穫目的可分為母芋和子芋，口感和香氣有所不同。母芋品種主球莖發達，分球數少，肉質細緻；子芋品種的球莖較母芋品種嬌小，分球數多，肉質較黏。

請繼續往下閱讀...

國產芋頭4品種

●赤芽芋：子芋品種的晚熟品種，芽體為淡桃紅色，適合蒸煮與做成內餡的品種，口感綿密。

●高雄2號：子芋品種的早熟品種，質地偏硬，含水量較赤芽芋低，耐儲藏，具香氣。

●檳榔心芋：母芋品種，在台灣栽培最廣的芋頭品種，表皮褐色，散佈紅色筋絲，肉為白色，口感吃起來細緻，粉質較多，香氣濃郁，料理及加工都極受歡迎。

●高雄1號：母芋品種，成橢圓形，植株比檳榔心芋高，球莖質地、口感與香氣與檳榔心芋相似，帶有黏性，適合做成內餡及芋頭料理。

農業部指出，不管喜不喜歡在火鍋裡加芋頭，芋頭都有滿滿的營養，除了富含膳食纖維及抗性澱粉外，更有豐富的礦物質，尤其高含量的鉀，更是人體不可或缺的營養成分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法