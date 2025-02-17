健康網》成功做「拔絲地瓜」2秘訣！農糧署：細砂糖別換

農糧署分享，成功做出拔絲地瓜的2撇步：細砂糖不可用其他糖代替、糖漿轉黃就關火，因為鍋中會持續升溫。（圖取自農糧署臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地瓜好吃又營養，做成甜的鹹的料理都適合。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享兩人份的拔絲地瓜作法，選好想要的地瓜種類後，就可以開始製作了！想做成好吃又脆皮的拔絲地瓜，有2個小撇步要注意，第一個是「細砂糖不可用其他糖代替」，第二個是「糖漿轉黃就關火，因為鍋中會持續升溫」。

甘藷小百科

農糧署表示，甘藷又稱為地瓜、番薯，屬於根莖類的雜糧作物，全台各地都有種植，一年四季都能吃到新鮮甘藷。每年12月至隔年3月，產量比較多，其中又以雲林、彰化、台南為主要產地。

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常見的種類有：淡黃色的台農57號（黃金甘藷）、橙紅色的台農66號（紅心甘藷），以及紫色的台農73號（紫玉甘藷）等。

農糧署表示，甘藷又稱為地瓜、番薯，屬於根莖類的雜糧作物，全台各地都有種植，一年四季都能吃到新鮮甘藷；示意圖。（圖取自photoAC）

拔絲地瓜

●準備材料：地瓜350克、水100克、細砂糖200克。

●製作方法：

1.將地瓜洗淨去皮切小塊，泡水去除澱粉後瀝乾備用。

2.放置氣炸鍋，以200°C氣炸10分鐘（氣炸5分鐘後翻面，均勻受熱）。

3.拿取乾淨平底鍋，放入砂糖、水，中火加熱至濃稠狀（糖漿轉黃就關火）。

4.倒入地瓜快速裹上糖漿，趁熱拉絲，再放入冰水冰鎮即可。

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