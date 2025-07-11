頸部腫大發高燒 恐罹罕見「菊池病」

▲頸部壓痛性腫大合併發燒超過1週，且排除細菌感染後仍無改善，建議就醫評估是否為菊池病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／蔡昀臻

▲奧運金牌得主橋本大輝日前傳出疑似罹患菊池病。（資料照）

23歲的東京奧運體操金牌選手橋本大輝，近期在一次公開集訓中透露，自己在5月參加NHK盃期間因反覆發燒與頸部腫痛就醫，醫師懷疑是罕見的「菊池病」。雖然當時已是發病2週後，無法百分百確認診斷，但橋本表示，自己高中時也曾出現類似症狀，因此醫師認為是「再度發作」的可能性較高。

奧運體操金牌患病再度發作

橋本僅休息幾天就重返訓練，恢復速度相當驚人。短時間內他補回流失的肌肉量，並在比賽中拿下亞軍，展現超強意志力。他表示，希望身體狀況能持續穩定，備戰7月在德國舉行的世界大學生運動會。

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菊池病（Kikuchi disease），也稱「菊池–藤本病」或「組織細胞壞死性淋巴結炎」，是1種良性、自限性的淋巴結炎症。最早在1972年由日本福岡大學病理學教授菊池昌弘發現，同年另一位學者藤本吉秀也發表相關病例，因此得名。

典型症狀包括單側頸部壓痛性淋巴結腫大，合併發燒、倦怠、關節痛或紅疹。病因不明，推測可能與病毒感染（如EB病毒）或自體免疫反應有關。早期認為好發於20至30歲亞洲女性，兒童與男性患者亦有病例。但近10年大型研究顯示，男女比例已趨近1:1，只是女性仍略多。

屬良性、自限性淋巴結炎症

值得注意的是，菊池病與淋巴瘤、結核病、紅斑性狼瘡（SLE）在臨床表現上高度相似，醫界估計誤診率可高達40%。因此，正確診斷須透過「淋巴結切片檢查」，顯微鏡下會看到碎裂核型壞死（karyorrhexis），但幾乎沒有嗜中性球與嗜酸性球，這是與其他感染或惡性腫瘤的重要區別。

目前尚無特效藥治療菊池病，大部分患者在1至6個月內可自然痊癒。治療以退燒止痛等支持性療法為主；嚴重或反覆發作者可短期使用類固醇、奎寧或免疫球蛋白。研究顯示，成人復發率約為3-4%，而兒童復發率可能高達30%。

絕大多數菊池病是自限性的，會在數週到數月內自行緩解，不會演變成其他疾病，只有極少數個案報告提到後續發展出其他自體免疫疾病的情況。

菊池病並非女性專屬，也可能出現在運動員甚至男性身上。若出現頸部壓痛性腫大合併發燒超過1週，且排除細菌感染後仍無改善，建議就醫評估，必要時，應考慮淋巴結切片檢查以釐清病因，避免誤診。早期正確診斷與妥善照護，是確保患者能順利康復、重拾健康生活的關鍵。

（作者為林口長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師）

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