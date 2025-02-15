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健康 > 心理精神

健康網》為何老人頻吐舌 醫談5種可能

2025/02/15 16:39

不少年長者經常莫名吐舌，很可能有多種原因。（圖取自shutterstock）

不少年長者經常莫名吐舌，很可能有多種原因。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胸腔科醫師蘇一峰表示，近期遇到一名女性失智患者，住院後不斷吐舌頭。雖在住家中偶而也會，但在住院後變得相當頻繁。

蘇一峰在臉書表示，診內遇到一名失智老人，住院之後一直吐舌頭吐個不停，過去在家裡雖然有時候會吐舌頭，但是沒有這麼嚴重，這次是一整天舌頭一直吐個不停。

為什麼老人家會一直吐舌頭，讓人看了很心疼？蘇一峰表示，內科的住院病人常看到吐舌頭的現象，而失智老人家容易出現這個情形。

蘇一峰說明，吐舌頭常是一種意識不清又躁動的表現；同時表示，病人一直吐舌頭，要考慮幾種疾病：

1. 舌頭口腔的疾病感覺不舒服，所以吐舌頭，這個可以觀察舌頭與口腔的外觀是否異常，病人如果意識清楚也可以問看看是否舌頭與口腔有不舒服。

2. 失智或腦部退化疾病的無意識行為讓病人吐舌頭，這就是失智老人家的無意識的動作

3. 運動神經疾病，像巴金森氏症也可能舌頭不正常活動，譬如像EPS椎體外路徑症候群

4. 精神疾病障礙時候，也可能做出一直伸舌頭這樣的舉動。

5. 意識不清楚狀況的無意識動作，許多插管病人也會出現吐舌頭的動作，主要是覺得管子有異物感，想要把管子吐出來。

蘇一峰表示這案例本來就是失智，所以判斷應該是失智再加上生病合併譫妄，然後不停地吐舌頭來表現。「一開始用失智的藥物還沒有效，加上用了治療譫妄藥物，阿嬤吐舌頭的動作。終於停了下來。」

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