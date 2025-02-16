健康網》吃這些「戀愛感」爆增！營養師：蛋黃上榜

營養師說，多巴胺會帶來愉快、興奮的感覺，而起司、魚類、蛋黃、黑豆等食物，可以增加多巴胺；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕戀愛時大腦會分泌多巴胺、催產素，會心跳加速、幸福感滿滿。好食課營養師Lexie張宜臻在粉專「好食課」發文表示，多巴胺會帶來愉快、興奮的感覺，而起司、魚類、蛋黃、黑豆等食物，可以增加多巴胺；催產素又被稱為「愛情荷爾蒙」或「擁抱荷爾蒙」，親吻、牽手和撫摸寵物，都可以刺激催產素分泌。

多巴胺Dopamine

張宜臻指出，多巴胺是一種讓人感到，愉悅和興奮的神經傳導物質。研究發現，戀愛中的人們大腦會釋放大量多巴胺，帶來「愉快、幸福、興奮」的感覺！

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她說，且多巴胺參與大腦「獎勵」的機制，做讓自己快樂的事時，會增加分泌，也會促使人推動，並渴望達成目標！因此戀愛時，極度想要見到對方，可能就是多巴胺搞的鬼。

●增加激素方法：飲食上可以補充多酪胺酸，如起司、魚類（白帶魚、鮭魚、鯛魚）、瘦肉、豆製品（豆乾）等，富含蛋白質的食物；也可食用富含葉酸的食物，來協助多巴胺的合成，如深綠色蔬菜、肝臟類、蛋黃、黑豆等。

營養師說，可透過親密接觸，擁抱、親吻或性行為，使大腦釋放催產素；圖為情境照。（圖取自freepik）

催產素Oxytocin

催產素則是讓人產生，安全感和依戀的重要激素，可透過親密接觸，擁抱、親吻或性行為，使大腦釋放催產素。

●增加激素方法：多抱抱、親吻、牽手，或從事親密行為，適度運動也可以（如瑜珈），還有撫摸寵物，也能刺激催產素分泌！可透過以上方式增進彼此之間的感情。

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