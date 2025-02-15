嘉義市公費流感疫苗配1510劑 20日起開打

嘉市衛生局長廖育瑋呼籲，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種。（資料照，記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕藝人大S因流感併發肺炎病逝，掀起國人搶打流感疫苗熱潮，衛福部增購10萬劑公費流感疫苗，提供給11類原計畫第一階段實施對象公費接種，嘉義市獲配1510劑，將自20日起於東區體育館及東、西區衛生所接續開打。

市府衛生局表示，為方便民眾接種疫苗，將於20日下午2至6時、21日下午2至6時、22日上午9至下午1時在東區體育館開設流感及新冠JN.1疫苗接種站，此3場社區接種站採預約制，即日起開放線上預約。2月20日和21日場次預約網址請點我；22日場次預約網址請點我。

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另外，為使疫苗接種服務不間斷，東、西區衛生所將於23日上午9至12時加開假日門診，及24日上午開設門診提供流感及新冠JN.1疫苗接種服務，請符合接種資格的民眾攜帶健保卡、身分證及相關證明文件前往接種，以提升免疫保護力，降低流感重症與死亡發生風險。

10萬劑公費流感疫苗到貨，嘉市獲配1510劑將於20日起開打。（記者丁偉杰攝）

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