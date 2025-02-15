健康網》痘疤讓你好困擾？ 中醫解析3成因

長青春痘不僅會痛或不美觀，在痘痘消除後很可能留下痘疤；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多時候，青春痘煩人的地方不在於當下很不好看，是即使青春痘解決了，還是會有痘疤的問題，台北潤中醫診所院長艾莉絲指出，痘疤的成因和氣滯血瘀、陰虛火旺、脾胃功能不足有關，會依據個人情況、體質不同用丹參、當歸、白術等藥材進行調理。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文說明，中醫認為痘疤形成的3原因。

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●氣滯血瘀：由於臉部血液循環不佳，導致皮膚無法有效代謝黑色素或修復受損部位。

●陰虛火旺：體內陰陽失衡，導致皮膚乾燥，進而影響修復功能。

●脾胃功能不足：中醫認為脾胃主運化，若其功能失調，可能會影響氣血的生成與運化，進而削弱皮膚的自我修復能力。

艾莉絲提到，中醫治療痘疤講究整體調理，分為內服與外治。

內服

●調理氣血促進修復：常用藥材包括丹參、桃仁、紅花等，可以促進血液循環，幫助痘疤淡化。這些適用臉上痘疤暗沉、肌膚偏油的人。

●滋陰養血補益氣血：常用藥材像是當歸、白芍、黃芪等，改善皮膚修復能力，幫助膚色均勻。這適用皮膚乾燥、有凹陷型痘疤者。

●健脾養胃提升代謝：常用白術、茯苓、山藥等，幫助調整腸胃功能，促進氣血運行。

外治

艾莉絲表示，外治分成2種，其中中藥面膜是使用珍珠粉、白芷、白芨等中藥粉製作而成，這些中藥成分被認為具有美白與淡化痘疤的功效。另一種常見的中藥療法是熏蒸療法，通過將藥材煮沸後產生的蒸氣來蒸臉，這樣可以促進血液循環，並有助於代謝黑色素沉澱。

艾莉絲強調，無論選擇哪種方法，最重要的是事先與醫師討論，因為每個人的體質不同，藥物的用量和比例也應根據個人情況調整。

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