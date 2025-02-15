健康網》甜蜜的負擔？醫曝「巧克力」吃多關節差 熱量嚇人

巧克力是一種加工品，選擇加工程度低的產品，可可純度高相對較為健康一點；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕情人節送巧克力似乎很正常，但要注意其中的熱量陷阱！林口長庚風濕過敏免疫科在臉書專頁發文表示，巧克力屬於高熱量、高脂肪的食物，10顆的熱量就高達744大卡，相當於37顆方糖，容易造成身體和關節的負擔。

巧克力是一種加工品，選擇加工程度低的產品，可可純度高相對較為健康一點；可可純度低的巧克力，會加入更多的糖；白巧克力甚至無可可成分。

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巧克力脂肪高

根據食藥署資料顯示，每100公克的黑巧克力，含有546大卡熱量（相當於27顆方糖），33.3公克脂肪；一束巧克力花束（約10顆），熱量高達744大卡（相當於37顆方糖熱量），脂肪含量53公克。一不小心就吃下過多脂肪，會造成身體及關節負擔。

對身體的影響

醫師指出，甜食的攝取量，對於類風濕性關節炎者相當重要，過多的糖類，容易導致身體慢性發炎，使關節炎症狀較為惡化。另外，巧克力可能會導致過敏，不同口味的巧克力，可能包含不同的過敏原，像是堅果、花生、酒精等，務必小心過敏原，並且適量攝取。

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醫師指出，甜食的攝取量，對於類風濕性關節炎者相當重要，過多的糖類，容易導致身體慢性發炎，使關節炎症狀較為惡化；圖為情境照。（圖取自freepik）

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