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健康 > 護眼顧齒

健康網》想做近視雷射手術？ 醫點名6類人不適合

2025/02/15 13:35

醫師指出，視力尚未穩定、角膜太薄、眼部患病、懷孕、度數過高等情形，都不適合近視雷射手術，需與醫師充分溝通，評估過後再決定；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，視力尚未穩定、角膜太薄、眼部患病、懷孕、度數過高等情形，都不適合近視雷射手術，需與醫師充分溝通，評估過後再決定；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近視雷射可以有效的解決近視問題，是許多人的選擇之一，但是還是有些人不太適合做近視雷射手術。高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文提醒，視力尚未穩定、角膜太薄、眼部患病、懷孕、度數過高等情形，都不適合近視雷射手術，需與醫師充分溝通，評估過後再決定；而高度近視建議考慮其他矯正方式，例如人工晶體植入。

粘靖旻分享6類不適合近視雷射手術的人

年齡未滿18歲或視力尚未穩定：未滿18歲的人通常視力仍在發育中，屈光度數可能持續變化。即使進行雷射手術，視力仍有可能因未穩定的眼睛狀況而再次變差。此外，即使年滿18歲，如果過去一年內屈光度數有超過50度的變化，也應暫緩手術，等待視力穩定後再進行。

角膜太薄或形狀不正常：一般常見的近視雷射手術，需要移除部分角膜組織以重新塑形，因此角膜的厚度是手術成功的關鍵因素。如果角膜太薄，可能會增加術後併發症的風險。此外，如果角膜形狀異常（如圓錐角膜），手術後的視力可能不穩定，甚至惡化。

眼部有活動性疾病或感染：如眼睛有感染問題，像是結膜炎、角膜潰瘍，或有慢性眼疾，像是乾眼症、青光眼、白內障，這些狀況都會影響手術效果並增加術後併發症風險。尤其是乾眼症，術後可能因淚膜功能惡化，而導致眼睛極度不適，因此需先治療乾眼症再考慮手術。

患有慢性病或免疫功能異常：有些慢性病會影響傷口癒合，例如糖尿病控制不佳、類風濕性關節炎，或紅斑性狼瘡等免疫相關疾病。這些疾病可能導致術後角膜癒合不良，增加感染和併發症的風險。我要提醒，如果有類似病史，請務必與醫生充分溝通，評估是否適合手術。

​●懷孕或哺乳期間：女性在懷孕或哺乳期間因荷爾蒙變化，可能導致角膜厚度和屈光度數暫時改變，因此強烈不建議在這段期間進行近視雷射手術。此外，手術後使用的抗生素和消炎藥，也可能影響胎兒或嬰兒健康，為了安全，建議等到哺乳期結束後再進行手術。

近視度數過高或其他屈光問題過大：雖然近視雷射手術可以矯正高達約1000度的近視，但若度數過高或合併高度散光，手術的效果可能不理想，且術後視力穩定性較差。對於這類患者，建議可能需要考慮其他矯正方式，例如人工晶體植入。

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