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健康網》味精沒有不健康！營養師曝「1原因」吃了口渴

2025/02/16 08:30

營養師說，味精的主要化學成分就是「麩胺酸鈉」簡稱MSG，又稱谷氨酸鈉、麩酸鈉；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，味精的主要化學成分就是「麩胺酸鈉」簡稱MSG，又稱谷氨酸鈉、麩酸鈉；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕味精吃了會口渴，所以是不健康的東西？營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發影片解惑，事實上味精不會傷害身體，它是從天然食材中提取出來的，就是單純的調味料。主要化學成分就是「麩胺酸鈉」簡稱MSG，又稱谷氨酸鈉、麩酸鈉。而大部分的料理含有鈉，如果攝取過量，可能會口渴或不舒服，道理就和鹽一樣，重點在於「適量」攝取。

味精出生的秘密

高敏敏指出，日本科學家早在昆布湯頭中，分離出了麩胺酸。而麩胺酸的鹽類當中，麩胺酸鈉的穩定性最好、溶解度最高，因此誕生了味精。天然食材裡面，也有很多麩胺酸鈉，像是海帶、柴魚、昆布、番茄等，所以才會特別鮮甜，還能熬煮成湯頭。

她說，許多人認為沒味精就是健康，甚至聞味精色變，主要是因為味精裡，含有13％的鈉鹽。但像是雞粉、鰹魚粉、香菇粉等，都是由味精核苷酸製作而成，只是換了個名字而已。

高敏敏說，所以味精並不是「壞東西」，而是來自大自然的鮮味秘訣，只要適量食用，就能讓食物更加美味；圖為情境照。（圖取自photoAC）

高敏敏說，所以味精並不是「壞東西」，而是來自大自然的鮮味秘訣，只要適量食用，就能讓食物更加美味；圖為情境照。（圖取自photoAC）

口渴是因鈉攝取過量

高敏敏提到，吃太多鹽巴也會口渴，但它不像鹽巴一樣那麼鹹，所以很容易攝取過量，造成血液中的鈉離子濃度升高，才會口渴想喝水。所以重點不在於味精，而是鈉攝取過量。

目前研究顯示，大部分人都可以正常代謝麩胺酸，但有心血管疾病、高血壓、腎臟病等高危險族群，要多注意味精和鹽的攝取量。高敏敏說，所以味精並不是「壞東西」，而是來自大自然的鮮味秘訣，只要適量食用，就能讓食物更加美味。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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