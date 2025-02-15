健康網》試管嬰兒能一次成功？ 醫：超過40歲成功率大減

醫師指出，35歲以下女性的試管嬰兒成功率，通常在40-50%左右；35-40歲間約為30-40%；超過40歲後，成功率會大幅下降，僅剩10-20%左右；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些想要孩子的夫婦會考慮做試管嬰兒，但「聽說很不舒服，有沒有可能一次成功？」，對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，年齡、胚胎品質、子宮環境都是成功關鍵，而35歲以下女性的成功率，通常在40-50%左右；35-40歲間約為30-40%；超過40歲後，成功率會大幅下降，僅剩10-20%左右。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文指出，除了年齡，優質的胚胎也是成功的重要關鍵，醫學技術的進步，使得胚胎篩選和培養技術更為精準，能提高成功的可能性；再者是子宮環境，與自然受孕相同，子宮內膜的厚度、血流狀況以及其他相關健康指標，對胚胎能否成功著床至關重要。

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提高試管嬰兒成功的可能性

●選擇合適的生殖中心：經驗豐富的醫療團隊，和先進的設備，對成功率有極大的幫助。

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●調整身體狀態：在進行試管嬰兒療程前，夫妻雙方應積極改善身體狀況，例如控制體重、補充葉酸，並進行必要的健康檢查。

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●保持良好的心理狀態：很多想懷孕的夫妻可能壓力都很大，但是壓力過大可能會影響內分泌系統，進而降低胚胎著床機率。適當放鬆、進行瑜伽或冥想有助於調節心情。

張瑜芹提到，試管嬰兒的過程需要耐心與堅持。即使第一次未成功，也不必灰心，因為醫師可以根據第一次的結果，調整療程和用藥策略來增加下一次的成功率，許多夫妻在經歷多次嘗試後最終迎來喜訊。

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