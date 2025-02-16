健康網》益生元、益生菌缺一不可 學者比擬種子與肥料

學者表示，補充益生菌的同時，別忘了補充益生元（洋蔥、大蒜、香蕉等），以確保好菌在腸道內繁殖，發揮最大效益；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來大眾越來越重視健康，生活中或電視上都很常看到益生菌廣告，不過營養學者洪泰雄在臉書提醒，益生元與益生菌的關係好比是種子與肥料，缺一不可，因此在補充益生菌（益生菌補充劑、發酵蔬菜等）的同時，別忘了補充益生元（洋蔥、大蒜、香蕉等），以確保好菌在腸道內繁殖，發揮最大效益。

益生菌

洪泰雄說明，益生菌是活的好菌，主要是乳酸菌（如嗜酸乳桿菌）和雙歧桿菌（如比菲德氏菌）。

請繼續往下閱讀...

作用：進入腸道後，是腸道裡的好菌，與壞菌競爭，幫助維持腸道菌叢平衡、改善消化功能、增強免疫力。

來源：優格、發酵食品（如泡菜、納豆）、益生菌補充劑。

學者說明，益生菌是活的好菌，主要是乳酸菌（如嗜酸乳桿菌）和雙歧桿菌（如比菲德氏菌）；圖為情境照。（資料照）

益生元

洪泰雄指出，被列為益生元的食物通常是難以消化的膳食纖維與寡糖（如果寡糖FOS、半乳寡糖GOS、菊苣纖維）。

作用：益生元不會被人體消化吸收，但能被腸道內的益生菌發酵利用，促進好菌生長，抑制壞菌增殖，讓益生菌在腸道中繁殖並發揮作用。

來源：洋蔥、大蒜、香蕉、蘆筍、燕麥、菊苣根、豆類。

最佳攝取方式

●日常飲食：多吃富含益生元的食物（如香蕉、大蒜、洋蔥、燕麥），並搭配發酵食品（如優格、納豆）。

●補充品：選擇含有益生元與益生菌的綜合配方，如合生元，可以更有效地提升腸道菌叢平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法