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健康網》常見蓮霧大集合 農糧署：全台栽培最多是它

2025/02/15 08:30

南洋粉紅種黑珍珠果實較小，外型圓胖，水分多，甜而不膩，為台灣栽培最多的品種。（資料照）

南洋粉紅種黑珍珠果實較小，外型圓胖，水分多，甜而不膩，為台灣栽培最多的品種。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣有水國王國的美名，蓮霧在台落地深根已超過300年歷史，農糧署表示，從早年傳統的白蓮霧及紅蓮霧，到現在南洋粉紅種黑珍珠、黑金剛，及春之桃（高雄2號）、黑糖芭比（台農3號）等多元品種，展現白色、青綠色、淡紅色、粉紅色、深紅色等不同果色、不同特色與風味，其中南洋粉紅種黑珍珠為台灣栽培最多的品種。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，蓮霧全年均有生產，高屏地區主要產季為12月至翌年5月，中北部為6至10月，其中又以屏東為主要產地，栽培面積占全台70%以上，其餘則分布於高雄、嘉義等地區。農糧署以小至大介紹生長在台灣的蓮霧們。

●南洋粉紅種黑珍珠：為台灣栽培最多的品種，果實較小，外型圓胖，水分多，甜而不膩。產地在屏東、高雄、嘉義、宜蘭。

●翠玉：果實較小、白綠色果皮，口感綿密，多汁甜度高。產地有屏東、高雄、宜蘭。

●泰國種飛彈、砲彈蓮霧：果實中等，較偏瘦長，果色鮮紅，口感清脆。產於高雄、屏東、嘉義、南投。

台灣常見蓮霧一覽。（取自農糧署臉書）

台灣常見蓮霧一覽。（取自農糧署臉書）

●大果種黑金剛：果實大，外型圓胖，脆甜多汁，由南洋種改良。產地有屏東、高雄、南投。

●印尼大果種：果實大，果色綠棕，果肉細緻，酸度低帶蔗糖香。產於屏東。

●黑糖芭比（台農3號）：果實碩大，甜中帶酸，肉質扎實，由農試所鳳山分所育成。產地有高雄、嘉義、屏東。

●春之桃（高雄2號）：果實碩大，為目前國內最大品種，果色桃紅至粉紅，肉質細緻。產於屏東。

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