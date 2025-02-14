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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》壯陽藥副作用！食藥署：勃起超過「這時間」不妙

2025/02/14 21:07

食藥署表示，壯陽藥的作用是，在性刺激後抑制PDE5，提升陰莖海綿體中的cGMP濃度，使海綿體平滑肌舒張，讓血液流入順利勃起；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，壯陽藥的作用是，在性刺激後抑制PDE5，提升陰莖海綿體中的cGMP濃度，使海綿體平滑肌舒張，讓血液流入順利勃起；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕情人節會擔心在伴侶面前表現不好？食藥署表示，使用壯陽藥期間，如果突然發生單眼、雙眼視覺喪失時，或是服藥後持續勃起超過4小時（稱為陰莖持續勃起症），請立即就醫！持續勃起超過4小時，是十分罕見的副作用。長時間的勃起，會造成陰莖的組織受損，和能力永久喪失，如果不幸發生，務必立即就醫治療。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，磷酸二酯酶第五型抑制劑（又稱PDE5抑制劑），是目前最廣泛使用的壯陽藥，PDE5抑制劑的作用是，在性刺激後抑制PDE5，提升陰莖海綿體中的cGMP濃度，使海綿體平滑肌舒張，讓血液流入順利勃起。

認識壯陽藥

食藥署提到，在台灣有4種成分取得藥證，分別是西地那非（Sildenafil）、他達拉非（Tadalafil）、伐地那非（Vardenafil）、阿伐那非（Avanafil）。但它們全都是處方藥！須由醫師處方，切勿自行購買。尤其是本身患有心血管疾病、高血壓、糖尿病、腎臟病等病史的病人，請務必在使用前和醫師討論。

食藥署說，含有硝酸鹽類的藥物，不能和壯陽藥同時使用，可能引起血壓急劇下降，嚴重時會危及生命；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，含有硝酸鹽類的藥物，不能和壯陽藥同時使用，可能引起血壓急劇下降，嚴重時會危及生命；圖為情境照。（圖取自freepik）

勿與4藥物同食

食藥署說，含有硝酸鹽類的藥物，不能和壯陽藥同時使用！如硝化甘油（nitroglycerin, NTG）、異山梨單硝酸酯（Isosorbide dinitrate）、亞硝醯鉄氰化鈉（Sodium Nitroprusside）、亞硝酸戊酯（amyl nitrite）等，若同時與PDE5抑制劑一起服用，可能引起血壓急劇下降，嚴重時會危及生命。

正確的使用方法

食藥署表示，每種藥品依照其成分和劑型，使用方法各不相同，如「西地那非」就容易受到高脂肪食物的影響，而使藥效發揮作用時間變慢；但「他達拉非」卻不會受其影響。依照正確的服藥時間和方式，才能確保藥品安全又有效。

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