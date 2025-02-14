健康網》巧克力的「％數」代表什麼？農業部解密

農業部說，巧克力產品的「％」代表的是「可可固形物」的占比，包含可可脂、可可粉跟可可膏，及其餘的成分；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（14）日為西洋情人節，你是否覺得「愛情就像巧克力，愛越濃越苦」？大家多少會提到吃比較苦的巧克力比較健康，但你知道巧克力包裝上的「幾％」代表什麼意思嗎？農業部在臉書專頁發文表示，巧克力產品的「％」代表的是「可可固形物」的占比，包含可可脂、可可粉跟可可膏，其餘的成分則是糖、乳粉，或其他食品添加物。

巧克力味道

農業部提到，雖然巧克力「％數」一樣，但因為添加的可可脂、可可粉比例不同，味道也會不同。可可粉帶有苦味，而可可脂則是口感較滑順，且不具苦味，購買前可以依照喜歡的口感來挑選！

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聰明選3要訣

國民健康署署長吳昭軍表示，「健康」是讓幸福長久的門票，為了讓民眾選擇巧克力時，應注意重質不重量，以及少量吃、分享吃的原則，既可以享受巧克力，又可以減少健康的負擔。另外，市面上常見的巧克力，吃4顆約荔枝大小的圓球巧克力，或一條巧克力bar（重量約50公克），就等同吃1碗白飯的熱量。

國健署表示，市面上常見的巧克力，吃4顆約荔枝大小的圓球巧克力，或一條巧克力bar（重量約50公克），就等同吃1碗白飯的熱量；示意圖。（圖取自photoAC）

●看品名

看是否有「巧克力」字樣。依食藥署110年修正「巧克力之品名及標示規定」，植物油含量過高，或可可含量過低，都不能標示為「巧克力」。巧克力中的可可粉含豐富的礦物質、多酚類成分，有抗氧化、降低高血壓等作用，建議選擇純度較高的黑巧克力。

●看成分

標示越前面的成分，代表含量越多，建議選擇可可膏、可可脂、可可粉為主要排序的巧克力。

●看營養標示

選擇糖量較低的巧克力，不建議選擇白巧克力或牛奶巧克力，因為含糖量高、可可含量較少；如果內餡含糖漿，或外表包覆糖霜，則糖份更高，吃多容易造成齲齒、血糖升高、熱量高的問題。

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