健康網》約會好氣色必備！掌握睡眠黃金時段 中醫揭3穴神助攻

王大元指出，睡眠的時間點很重要，晚上23-01點、01-03點是肝臟排毒的時間，而中午11-13點午睡能使氣血暢通；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（14）日是西洋情人節，要記得跟另一半表達一下愛意，也要讓自己每天都保持完美的好氣色！但要如何讓約會時看起來臉蛋更光澤水嫩呢？中醫師王大元指出，睡眠的時間點很重要，晚上23-01點、01-03點是肝臟排毒的時間，而中午11-13點午睡能使氣血暢通。此外，按壓內關、合谷、神門穴等穴位；適量攝取含鐵食物如紅肉、菠菜等也能擁有好氣色。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，晚上23-01點（子時）是膽經的循行時間，01-03點（丑時）是肝經的循行時間，都與解毒代謝有關。約會當天中午11-13點（午時）是心經的循行時間，短暫小睡能夠使氣血通暢，臉色自然紅潤有光澤。約會時也能藉由穴位按摩，快速暢通循環和緩解緊張情緒，讓自己擁有好氣色，像是內關、合谷、神門穴。

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王大元表示，要補好氣血，平常多補充含有鐵質的食材，像是紅肉（豬牛羊）、菠菜、莧菜、黑芝麻、紫菜、當歸、黃耆和葡萄等，除了補鐵以外，補充維生素C和葉酸也是必要的，才能夠加強鐵質吸收。

王大元補充，咖啡或茶飲會降低鐵質吸收，儘量減少飲用，鹹食容易造成水腫，紅血球的生命週期約為3-4個月，所以平常多多要善待自己，做好體內保養，適量補充鐵質、維他命C、葉酸和蛋白質。

王大元指出，約會時也能藉由穴位按摩，快速暢通循環和緩解緊張情緒，讓自己擁有好氣色，像是內關、合谷、神門穴。（資料照）



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