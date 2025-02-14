自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》約會好氣色必備！掌握睡眠黃金時段 中醫揭3穴神助攻

2025/02/14 16:07

王大元指出，睡眠的時間點很重要，晚上23-01點、01-03點是肝臟排毒的時間，而中午11-13點午睡能使氣血暢通；圖為情境照。（圖取自photoAC）

王大元指出，睡眠的時間點很重要，晚上23-01點、01-03點是肝臟排毒的時間，而中午11-13點午睡能使氣血暢通；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（14）日是西洋情人節，要記得跟另一半表達一下愛意，也要讓自己每天都保持完美的好氣色！但要如何讓約會時看起來臉蛋更光澤水嫩呢？中醫師王大元指出，睡眠的時間點很重要，晚上23-01點、01-03點是肝臟排毒的時間，而中午11-13點午睡能使氣血暢通。此外，按壓內關、合谷、神門穴等穴位；適量攝取含鐵食物如紅肉、菠菜等也能擁有好氣色。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，晚上23-01點（子時）是膽經的循行時間，01-03點（丑時）是肝經的循行時間，都與解毒代謝有關。約會當天中午11-13點（午時）是心經的循行時間，短暫小睡能夠使氣血通暢，臉色自然紅潤有光澤。約會時也能藉由穴位按摩，快速暢通循環和緩解緊張情緒，讓自己擁有好氣色，像是內關、合谷、神門穴。

王大元表示，要補好氣血，平常多補充含有鐵質的食材，像是紅肉（豬牛羊）、菠菜、莧菜、黑芝麻、紫菜、當歸、黃耆和葡萄等，除了補鐵以外，補充維生素C和葉酸也是必要的，才能夠加強鐵質吸收。

王大元補充，咖啡或茶飲會降低鐵質吸收，儘量減少飲用，鹹食容易造成水腫，紅血球的生命週期約為3-4個月，所以平常多多要善待自己，做好體內保養，適量補充鐵質、維他命C、葉酸和蛋白質。

健康網》約會好氣色必備！掌握睡眠黃金時段 中醫揭3穴神助攻

王大元指出，約會時也能藉由穴位按摩，快速暢通循環和緩解緊張情緒，讓自己擁有好氣色，像是內關、合谷、神門穴。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中