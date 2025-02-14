「3C育兒」釀3歲童難講完整語句 專家：零歲開始親子共讀

語言治療師黃冠婷提醒可藉由親子共讀提昇親子互動，促進大腦發育、語言發展及理解能力，還能啟發想像力及創造力。（新北市立土城醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕3歲的小美平常不喜歡看書，只喜歡看平版電腦與電視，無法像同齡小孩可說出完整句子，媽媽只好帶她到兒童復健科門診求助。復健科語言治療師指出，過度使用3C產品容易影響日常生活的語言表達、組織邏輯及思考能力，甚至導致幼兒認知發展遲緩，尤其2歲以下的幼兒要避免使用3C產品，平常可藉由親子共讀提昇親子互動，促進大腦發育、語言發展及理解能力，還能啟發想像力及創造力。

土城醫院復健科治療師黃冠婷指出，根據不同的語言發展階段，選擇不同類型的繪本，若孩子正處於牙牙學語的時期，可優先選擇「玩」的繪本，如具有聲光效果的有聲書、有機關的操作書或推拉書，帶領孩子透過有聲書一起模仿聲音，如：動物叫聲、飛機的聲音等，或藉由操作書，邊操作機關邊示範指令動作，如拉拉門／開開門／溜滑梯溜溜溜等，一方面增進孩子對動作指令的理解，一方面也引起孩子興趣，誘發孩子模仿聲音及動作。

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黃冠婷說，當孩子漸漸成長，語言能力也持續進步，可以開啟對話式共讀，此時可以加入圖片較為豐富並帶有故事情節的繪本，由原先的聲音模仿，進階至詞彙、片語及完整句型，如：「一顆紅紅的、圓圓的蘋果在這裡，好甜好好吃／哥哥在吃冰淇淋／小雞媽媽在廚房煮飯等句型讓孩子學習模仿。之後進階採用疑問句，如誰在吃冰淇淋？／哥哥在做什麼？／小雞媽媽在哪裡煮飯？」等，可以從中訓練孩子對疑問句的理解。

黃冠婷表示，親子共讀就是讓家長和小孩一起完成故事，共同參與非常重要，因此不能讓孩子被動地聽故事，她提醒親子共讀越早開始越好，別讓3C取代育兒。

親子共讀提昇親子互動，促進大腦發育、語言發展及理解能力，還能啟發想像力及創造力。（新北市立土城醫院提供）

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