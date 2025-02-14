如何讓孩子吃光光？台南幼兒園點心食譜 助養成清淡飲食

市立第三幼兒園甘栗香鬆飯團美味可口。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了提升幼兒點心的營養與多樣性，南市教育局特別編製《台南市幼兒園餐點建議食譜》，收錄176道專為幼兒量身設計的點心食譜，煎餅、飯糰統統有，就是要讓孩子吃光光。今（14）日在崇學國小發表會，參與設計的幼兒園所進行現場實作，色香美味大噴發！

南市自113學年度起，將公立幼兒園的午餐及點心餐費調升至每月990元，提升幼兒餐點的品質與營養。這次食譜發表會邀請公立幼兒園、營養師及專家共同規劃設計，結合各園所已配置的廚工人力，讓各園所根據幼兒營養需求與園所設備，選擇適合的自製點心，提升餐點自製比率。

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發表會端上南瓜紅豆芝麻煎餅、檸檬香草紙包鮭魚、甘栗香鬆飯糰、蔬菜雞肉煎餅等各式餐點，把小孩子們比較不喜歡的胡蘿蔔、蔬菜融入其中變成誘人美味。食譜烹調工具有常見的電鍋、瓦斯爐等家電用品，並特別加入智能蒸烤箱的烹調方法。園所可根據自身的製備工具與食材庫存進行查閱與參考，讓點心製作更簡便。

南市教育局長鄭新輝表示，這不僅是1本食譜，更是對幼兒健康成長的承諾，食譜中收錄176道營養豐富、口感多樣的點心食譜，每道點心皆有營養師標註熱量與份量，並經專家審核，排除不恰當的加工食材或烹調模式，讓幼兒從小養成清淡口味並學習品嘗原型食物。

教育局副局長楊智雄表示，部分食譜特別結合台南在地食材，並設計一些適合幼兒DIY的料理，讓老師可搭配課程，將食農與食育教育自小融入幼兒的日常生活。食譜電子書也同步公告於南市學校午餐教育專網，開放私幼、家長與各界共同利用，讓所有幼兒都能享用健康、美味、營養的點心。

台南市立第五幼兒園的檸檬香草包鮭魚。（記者洪瑞琴攝）

崇學國小路附設幼兒園的蔬菜雞肉煎餅巧妙加入胡蘿蔔，變成小朋友喜愛的點心。（記者洪瑞琴攝）

市立麻豆幼兒園設計的高鈣芝麻豆腐。（記者洪瑞琴攝）

台南市教育局今日發表幼兒園點心食譜。（記者洪瑞琴攝）

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