健康網》巧克力傳情意 營養師推「這款」護心又甜蜜

營養師建議，想要藉由巧克力傳情意者最好選擇70%以上的黑巧克力，健康又甜蜜；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今天是2月14日西洋情人節，有些人可能會選擇送巧克力表達情意， 「COFIT我的專屬營養師」營養師王盈荃提醒，部分市售巧克力含有大量飽和脂肪和人工添加物，這些成分容易增加額外的熱量與脂肪攝取。如果平日就經常食用高油、高糖的食物，就容易導致熱量過剩，進而增加體脂肪，形成所謂的「泡芙人」體型，建議選擇70%以上的黑巧克力，開心過節，不失甜蜜感。

黑巧克力3大益處 護心腦、抗氧化、增免疫力

王盈荃表示，黑巧克力中的黃酮類化合物，特別是可可中的類黃酮，已被證實對心血管健康有益。這些化合物能促進血管舒張，改善血管彈性，有助於降低血壓。此外，黃酮類化合物還能改善血液循環，減少血栓形成的風險，進一步促進心血管健康。

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黑巧克力中的可可多酚有助於提升腦部血流，增加氧氣供應，幫助改善短期記憶和專注力。這些多酚類物質也具有抗氧化作用，能保護腦細胞少受自由基影響，減緩衰老過程。

黑巧克力中的黃酮類化合物、可可多酚有心腦血管健康，並有抗氧化作用，有助提升短期記憶及專注力。（圖擷取自photoAC）

王盈荃指出，黑巧克力的抗氧化物質，如可可多酚和黃酮類，不僅有助於抵抗自由基損傷，還能減少體內的炎症反應。《自然》（Nature）期刊指出，這些抗氧化成分能有效降低慢性炎症相關疾病的風險，並促進免疫系統的正常運作，增強身體對病原體的抵抗力。

王盈荃強調適量攝取，搭配均衡飲食，黑巧克力不僅能提升心血管和腦部健康，還有助於增強免疫系統，改善整體健康狀況。

巧克力挑選3技巧 這樣吃最健康

王盈荃表示，選擇巧克力時應著重於高可可含量、低糖分和適量享用，均衡營養素應優先攝取，飯後再食用巧克力。這樣不僅能享受巧克力的美味，還能帶來心血管保護和抗氧化的好處，同時做好飲控，避免過多的熱量攝取，滿足口腹之慾的同時，保持健康的體態。

營養師建議，飯後吃20克黑巧克力。不僅能享受巧克力的美味，還能帶來心血管保護和抗氧化的好處；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●高可可含量是關鍵

黑巧克力可可含量越高，糖分越少。70%以上的黑巧克力富含黃酮類化合物，有助於穩定血糖、增進飽足感，降低對甜食的渴望，進一步幫助控制熱量攝取。

●適量享用避免熱量超標

營養標示是挑選健康飲食的關鍵，選擇每100克含糖量低於15克的產品。每次品嚐黑巧克力的量控制在20克左右，可搭配堅果或無糖茶飲，更能延長飽足感，減少進食其他高熱量點心的機會。

●避免添加物過多的巧克力

夾心可選擇堅果、杏仁、或無糖天然果乾，不僅能提升口感，還能提供膳食纖維與健康脂肪，幫助增加飽足感並降低熱量吸收。

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