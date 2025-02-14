高雄老人裝假牙免費 3月1日開放申請

高雄中低收老人免費假牙安裝開放申請。示意圖。（資料照）



〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年高雄市老人免費裝假牙將自3月1日起至6月30日止受理申請（經費用罄即截止），衛生局表示，去（2024）年高雄市老人免費裝假牙計畫共補助2147位長輩裝置假牙，今年也將持續補助，協助長輩維持口腔健康，能正常咀嚼。

衛生局說明，一般老人條件為民國49年12月31日（含）前出生，民國99年11月26日（含）前曾設籍原高雄（縣）市，且計畫開辦期間仍在籍高雄市者。3月1日起提供全口無牙之長輩申請補助上下顎全口活動假牙。

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中低收老人條件為民國49年12月31日（含）前出生之65歲以上長輩或民國59年12月31日（含）前出生之55歲以上原住民，且計畫開辦期間仍設籍高雄市並具有低收入戶、中低收入戶、中低收入老人等社福資格者。

老人免費裝假牙篩檢地點即日起可至高雄市政府衛生局假牙專區查詢，或於2月底至各區衛生所、區公所、里長辦公室可索取特約院所名冊及相關資訊。前往篩檢前，請先洽篩檢單位查詢篩檢時間。各篩檢點時間如有變更，依各篩檢單位對外公告時段為主。

另為服務偏遠地區長輩，由前鎮區、茂林區、桃源區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區、田寮區、永安區、杉林區、湖內區、茄萣區、內門區、彌陀區、大樹區、路竹區等15區衛生所提供設站篩檢場次供長輩檢查。

衛生局提醒，今年3月1日適逢周六，請先電話詢問篩檢單位是否接受篩檢，因補助名額有限，建議攜帶「身分證、印章、健保卡」儘早至衛生局指定地點進行口腔篩檢，審查通過者，衛生局將寄裝置假牙證明書給長輩，裝置地點可由特約院所名冊中任選，請長輩儘早於3個月內完成裝置，以提升生活品質及保障自己的權益。

2025年高雄老人免費假牙補助，將於3月1日起申辦。（高雄市衛生局提供）

中低收老人免費裝假牙門檻。（高雄市衛生局提供）

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