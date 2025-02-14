健康網》大型事故看得心慌慌 心理師：5招照顧好自己

心理師提醒，當視覺刺激讓自己感到不適或心慌時，記得察覺情緒變化、調整資訊來源，必要時刻意避開刺激內容，保持心情平穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中新光三越於昨（13日）發生氣爆意外，釀成多人傷亡，佔據各大媒體及社群媒體的版面。雖然大家都很關心情況，心理師李家雯在臉書專頁「海蒂的療癒3次方 Heidi's Therapy³」發文提醒，若看到這種視覺刺激讓自己感到不適或心慌，先用以下方法照顧好自己，必要時刻意避開刺激內容，保持心情平穩。

●察覺情緒變化：當你感受到情緒波動或焦慮時，給自己一些時間，認真觀察並接受自己的感受。

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●避免刺激內容：如非必要，讓自己避免觀看與此類新聞相關的影片或圖片。選擇自己的資訊來源，幫自己設下緩衝區。

●尋求支持：可以與家人、朋友或專業人士聊聊，分享自己的感覺。能有安全與熟悉的對象聊聊，可以是緩和自己的方始。

●調整資訊來源：可以暫時改變日常資訊來源，避免過度接觸令人緊張的新聞，先給自己一個平靜的環境。

●別廣傳：請大家在面對這類新聞時，也注意自己發送的對象。此事件想必造成好多人得不安與傷痛，你的「娛樂」來源，驚呼事情有多扯，有多誇張，有多慘，可能都是在他人的傷口上灑鹽。

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