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健康網》伸懶腰肩膀一聲「喀」 醫揭「喀喀聲」的秘密
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕伸懶腰時，肩膀發出「喀」一聲；蹲下撿東西，膝蓋又來一個「喀」，是關節在偷偷抗議嗎？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢解答，喀喀聲通常是關節內的氣泡瞬間破裂造成的，這是完全正常的現象，不代表關節有問題，也不會造成關節退化，基本上可以放寬心。
謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，雖然因關節內氣泡出現的喀喀聲無須擔心，但如果每次做同一個動作時，總是有喀喀聲，或聲音頻率特別高，可能暗示關節處於不穩定狀態，甚至有退化的跡象，就要多加注意，以下3種情況出現，建議趕緊就醫：
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●伴隨疼痛感：如果喀喀聲還伴隨疼痛，可不是正常的，可能意味著關節炎、軟骨損傷等問題。
●聲音頻率太高：每次動作都能聽到「喀喀聲」，甚至不管做多少次都會有，可能是關節不穩定或退化的信號。
●特定部位長期發聲：肩膀、膝蓋、腳踝、腰部是喀喀聲的高發部位，特別是有運動傷害或退化性關節炎病史的人，更需要留意。
保養關節4招
●正確運動姿勢：運動前做好暖身，運動中避免過度負荷關節，減少運動傷害的風險。
●適當關節運動：進行低衝擊運動，如游泳、瑜伽，有助於增強肌肉穩定性，保護關節健康。
●維持體重：體重過重會加重關節負擔，增加退化風險。
●選擇合適鞋子：鞋子的支撐性對腳踝和膝蓋的保護非常重要，尤其是經常運動的人。
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