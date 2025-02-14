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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》香港腳有4種 中醫：對症下藥遠離困擾

2025/02/14 15:55

中醫將香港腳分為趾間型、水泡型、脫屑型、角化型4種症型；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫將香港腳分為趾間型、水泡型、脫屑型、角化型4種症型；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港腳讓你又癢又煩躁好困擾，不知道該怎麼解決，翰醫堂中醫診所醫師蔣之筠在臉書指出，中醫將香港腳分為趾間型、水泡型、脫屑型、角化型4種症型，並依相對症狀內外兼治，標本兼顧，讓你遠離香港腳的困擾。

趾間型

特徵：趾間紅腫、濕爛、癢感強烈
病因：多屬濕熱下注型或脾虛濕盛型
內服：龍膽瀉肝湯或二妙散加減
外用：苦參、黃柏、白鮮皮、蛇床子煎水外洗，舒緩不適。

水泡型

特徵：足底有水泡，易破裂滲液。
病因：多屬濕熱下注型。
內服：龍膽瀉肝湯或三妙丸加減。
外用：黃柏、苦參、蒼朮、蛇床子煎水泡腳，再撒上明礬粉，收濕效果更佳。

脫屑型

特徵：足底脫皮、乾燥，伴隨癢感。
病因：多屬血虛風燥型。
內服：四物湯加防風、當歸、蛇床子等。
外用：艾葉、苦參煎水泡腳。搭配潤膚藥膏（如蛇床子膏）外敷，滋潤肌膚。

角化型

特徵：足底皮膚增厚、乾裂，甚至疼痛。
病因：多屬角化型。
內服：苓桂術甘湯或真武湯加補骨脂、當歸
外用：艾葉、生薑煎水泡腳。再用潤膚膏滋潤，改善乾裂情況。

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