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健康網》包皮過長該割嗎？ 醫：出現5情況建議手術
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕包皮是包覆男性陰莖的一層皮膚，有些人會有包皮過長，出現包莖的問題，甚至時常發炎，需考慮手術介入治療。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠表示，包莖不一定要動刀，出現包皮無法順利退縮、包皮反覆發炎、排尿困難、影響性生活品質、個人衛生難以維持等5情況才需要。
朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文分享，包莖是一個相當普遍的生理狀況，在泌尿科診間，常有成年男性因為「包莖困擾」而來就醫。包莖在醫學上指的是包皮過長，也就是包皮無法自然退縮露出龜頭的狀況，這不僅影響美觀，更可能在性行為時造成不適或疼痛，增加感染風險。
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很多人認為包莖一定需要治療，但事實並非如此。朱信誠說，如果包皮能順利後退，露出龜頭方便清潔，那通常不會有大問題；如果包皮完全無法推開，或經常出現發炎的情況，那就該考慮尋求專業醫師的協助。
出現5情況建議動手術
●包皮無法順利退縮。
●影響日常生活或性生活品質。
●反覆發生包皮發炎。
●出現排尿困難或疼痛。
●個人衛生難以維持。
朱信誠指出，即使未進行手術治療，也需要特別注意日常護理，保持局部的清潔，並定期進行清洗；若包皮可以退縮，也需要清潔包皮垢，避免細菌滋生；平時也應留意是否出現異常發炎或分泌物的情況，若發現任何不適症狀，應立即就醫，以免延誤治療。
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