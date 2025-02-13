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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》包皮過長該割嗎？ 醫：出現5情況建議手術

2025/02/13 21:27

醫師列出包莖需動手術的情況，如包皮無法順利退縮、包皮反覆發炎、排尿困難、影響性生活品質、個人衛生難以維持；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師列出包莖需動手術的情況，如包皮無法順利退縮、包皮反覆發炎、排尿困難、影響性生活品質、個人衛生難以維持；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕包皮是包覆男性陰莖的一層皮膚，有些人會有包皮過長，出現包莖的問題，甚至時常發炎，需考慮手術介入治療。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠表示，包莖不一定要動刀，出現包皮無法順利退縮、包皮反覆發炎、排尿困難、影響性生活品質、個人衛生難以維持等5情況才需要。

朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文分享，包莖是一個相當普遍的生理狀況，在泌尿科診間，常有成年男性因為「包莖困擾」而來就醫。包莖在醫學上指的是包皮過長，也就是包皮無法自然退縮露出龜頭的狀況，這不僅影響美觀，更可能在性行為時造成不適或疼痛，增加感染風險。

很多人認為包莖一定需要治療，但事實並非如此。朱信誠說，如果包皮能順利後退，露出龜頭方便清潔，那通常不會有大問題；如果包皮完全無法推開，或經常出現發炎的情況，那就該考慮尋求專業醫師的協助。

出現5情況建議動手術

●包皮無法順利退縮。

●影響日常生活或性生活品質。

醫師表示，若包莖問題已影響到日常生活或性生活品質，就建議動手術處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，若包莖問題已影響到日常生活或性生活品質，就建議動手術處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

●反覆發生包皮發炎。

●出現排尿困難或疼痛。

●個人衛生難以維持。

朱信誠指出，即使未進行手術治療，也需要特別注意日常護理，保持局部的清潔，並定期進行清洗；若包皮可以退縮，也需要清潔包皮垢，避免細菌滋生；平時也應留意是否出現異常發炎或分泌物的情況，若發現任何不適症狀，應立即就醫，以免延誤治療。

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