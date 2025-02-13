「癌王」胰臟癌害他皮包骨 中醫師針灸味覺恢復正常有營養抗癌

中醫師到府幫許先生針灸、調理身體。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕罹患胰臟癌末期的許先生，味覺轉變，食物入口全都變成鹹味，胃口大減，體重在半年內從55公斤直線下降到38公斤。他靠著中醫師到府醫療，以中藥調理和配合針灸，提升食慾，才有足夠的營養抗癌，味覺也慢慢回復中。

許先生5年前進行胰臟癌手術，癌細胞仍擴散到肺部，又因肺炎住進加護病房，體重迭降了17公斤，瘦成皮包骨，出院後繼續標靶治療，但味覺開始大變化，食品一入口就變鹹，因食不下咽，造成身體越虛弱無力、下肢萎縮、走路不穩，長期臥病在床，到醫院看診相當不方便，只能透過居家醫療。

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彰化醫院醫療團隊認為要改善患者的惡病質情況，必須先吃得下，因此除了西醫的標靶治療之外，另由中醫輔助治療，以中藥調理胃經及脾經。

該院中醫師黃鋒榮說，臨床上常發現許多癌友營養狀況非常不良，體重在6個月內下降5% 以上並合併倦怠無力、厭食、嗜睡、蒼白等，醫學上稱為惡病質（Cachexia），將加速死亡，這起個案就是很明顯的惡病質。

黃鋒榮指出，許先生除了是惡病質個案，治療伴隨的最大困難是味覺異常轉變，任何食物入口就像在吃鹽一樣，連甜的東西也會覺得是鹹的，這種味覺改變在新冠肺炎（covid-19）流行時特別引起注意，其實，很多癌症患者在化療或標靶治療後，也會出現這種情況。

黃鋒榮表示，許先生體力差，幾乎臥床，，希望居家醫療，醫療團隊認為要改善惡病質的情況必須先讓許先生吃得下，因此除了西醫的標靶治療之外，另由中醫輔助治療，以中藥調理胃經及脾經，針灸足三里穴、豐隆穴、血海穴等穴位，修復味覺細胞，同時刺激下肢肌肉，1個月後，許先生感受到味覺慢慢恢復，也比較吃得下東西，下肢萎縮改善，體重已回復到40公斤，預期很快就能自行到門診就醫。

黃鋒榮指出，巴氏量表低於60分都可申請居家醫療，該院中醫團隊出診不分遠近，只收取50元交通費用，其他都由健保給付，從臨床經驗來看，居家醫療的醫病關係通常更溫馨。

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