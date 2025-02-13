自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「癌王」胰臟癌害他皮包骨 中醫師針灸味覺恢復正常有營養抗癌

2025/02/13 17:03

中醫師到府幫許先生針灸、調理身體。（記者顏宏駿攝）

中醫師到府幫許先生針灸、調理身體。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕罹患胰臟癌末期的許先生，味覺轉變，食物入口全都變成鹹味，胃口大減，體重在半年內從55公斤直線下降到38公斤。他靠著中醫師到府醫療，以中藥調理和配合針灸，提升食慾，才有足夠的營養抗癌，味覺也慢慢回復中。

許先生5年前進行胰臟癌手術，癌細胞仍擴散到肺部，又因肺炎住進加護病房，體重迭降了17公斤，瘦成皮包骨，出院後繼續標靶治療，但味覺開始大變化，食品一入口就變鹹，因食不下咽，造成身體越虛弱無力、下肢萎縮、走路不穩，長期臥病在床，到醫院看診相當不方便，只能透過居家醫療。

彰化醫院醫療團隊認為要改善患者的惡病質情況，必須先吃得下，因此除了西醫的標靶治療之外，另由中醫輔助治療，以中藥調理胃經及脾經。

該院中醫師黃鋒榮說，臨床上常發現許多癌友營養狀況非常不良，體重在6個月內下降5% 以上並合併倦怠無力、厭食、嗜睡、蒼白等，醫學上稱為惡病質（Cachexia），將加速死亡，這起個案就是很明顯的惡病質。

黃鋒榮指出，許先生除了是惡病質個案，治療伴隨的最大困難是味覺異常轉變，任何食物入口就像在吃鹽一樣，連甜的東西也會覺得是鹹的，這種味覺改變在新冠肺炎（covid-19）流行時特別引起注意，其實，很多癌症患者在化療或標靶治療後，也會出現這種情況。

黃鋒榮表示，許先生體力差，幾乎臥床，，希望居家醫療，醫療團隊認為要改善惡病質的情況必須先讓許先生吃得下，因此除了西醫的標靶治療之外，另由中醫輔助治療，以中藥調理胃經及脾經，針灸足三里穴、豐隆穴、血海穴等穴位，修復味覺細胞，同時刺激下肢肌肉，1個月後，許先生感受到味覺慢慢恢復，也比較吃得下東西，下肢萎縮改善，體重已回復到40公斤，預期很快就能自行到門診就醫。

黃鋒榮指出，巴氏量表低於60分都可申請居家醫療，該院中醫團隊出診不分遠近，只收取50元交通費用，其他都由健保給付，從臨床經驗來看，居家醫療的醫病關係通常更溫馨。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中