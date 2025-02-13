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健康 > 杏林動態

新光三越氣爆啟動「大量傷患機制」 護師：輕症別掛急診

2025/02/13 17:06

台中新光三越13日發生氣爆事故，造成多人傷亡事件。（記者廖耀東攝）

台中新光三越13日發生氣爆事故，造成多人傷亡事件。（記者廖耀東攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台中新光三越百貨中港店今（13）天上午發生氣爆意外釀成重大傷亡，已啟動大量傷患機制，台灣護師醫療產業工會也出面呼籲，請台中地區民眾協助紓解急診負擔，讓醫護人員全力救援新光三越氣爆傷患。

護師工會顧問陳玉鳳指出，目前全國急診都處於壅塞狀況，又遇到重大事件，因此呼籲輕微的呼吸道症狀、腸胃道症狀可以到診所就醫，把空間和寶貴的醫療資源留給重症病人、讓救助更順暢，醫療人員有時間可以處理急重症患者。

陳玉鳳直言，現在全國急診都非常塞，人力不足也沒有辦法開床，即便有很多護理人員願意回到工作場所幫忙，人力也還是有限，民眾能幫忙的就是不要一直往急診去，不要覺得不舒服就衝急診，畢竟這樣的狀況不曉得還會持續多久，呼籲民眾配合交通管制，以利救災。

護師工會也在社群平台疾呼，「急診醫護人員正在全力搶救氣爆傷患，讓我們共同努力，紓解醫療壓力，把最寶貴的資源留給最需要的人！」呼籲非急症患者請避免前往急診，可改至門診或鄰近診所就醫，如有輕症不適，可撥打1922或至鄰近診所、醫院一般門診就診，避免占用急診醫療資源，也提醒勿前往事故現場圍觀或占用救援動線，讓消防、警消與醫護人員順利執行救援任務。

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