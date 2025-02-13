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健康 > 杏林動態

急診恐塞到月底 衛福部籲就醫分流

2025/02/13 16:20

全國各大醫院急診人潮不退，衛福部今（13日）下午再度召開會議研商病房調度，醫事司長劉越萍指出，全國急診昨天仍有2.2萬來診數，預估要到2月底才會降溫。 （記者邱芷柔攝）

全國各大醫院急診人潮不退，衛福部今（13日）下午再度召開會議研商病房調度，醫事司長劉越萍指出，全國急診昨天仍有2.2萬來診數，預估要到2月底才會降溫。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全國各大醫院急診人潮不退，衛福部今（13）日下午再度召開會議研商病房調度，醫事司長劉越萍指出，全國急診昨（12）天仍有2.2萬來診數，預估要到2月底才會降溫，根據過去經驗，急診有超過半數是輕症，因此呼籲民眾就醫分流；醫護團體也聯合發出聲明，呼籲民眾把急診資源留給急重症病患。

今（2025）年春節急診壓力超過往年，尤其大年初二（1月30日）單日就衝上4.5萬人次創新高，雖然目前已減半，但每日仍超過2萬人次，衛福部繼2月8日召開協調會後今再度召開會議，次長林靜儀表示，會中由醫事司、醫師公會及急救責任醫院共同討論病房調度及分流措施，希望各級醫療院所間縱向合作，分級分流，避免輕症患者湧入大醫院，影響急重症救治。區域醫院急診待床狀況較佳，也籲請民眾先轉診至區域醫院，共同舒緩醫療壓力。

劉越萍指出，今年年假長、流感與諾羅疫情嚴峻、加上寒流來襲，綜合因素導致急診壅塞，疾管署預估流感疫情元宵達高峰後會逐漸下降，因此急診壅塞情形預估會再持續2至3週。昨天全國急診來診量仍有2.2萬人次，根據過去經驗，一般急診患者有高達一半以上是輕症患者，呼籲民眾，輕症症狀可先到診所就醫，將醫院留給重症患者。

醫護界11個團體今天也聯合發出聲明，包括醫師公會全國聯合會、護理師護士公會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、區域醫院協會、台灣社區醫院協會、基層醫療協會、基層醫師協會、診所協會全國聯合會等，呼籲民眾若出現發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀，應先至社區診所或醫院就診，經醫師評估再轉診，以確保急重症病患能獲及時治療。

醫師公會全聯會理事長周慶明也說，近期急診病患激增，主要因春節後流感、諾羅病毒持續流行，加上寒流導致心血管疾病患者增加。此外，護理人力流失、醫療給付偏低，也影響整體醫療環境。

聯合聲明也提到，基層醫療提供流感快篩、克流感藥物及疫苗接種，週六開診率逾八成，民眾可查詢健保署網站或App確認就診資訊，呼籲民眾善用社區醫療資源，減輕急診壓力。同時醫界也持續建議政府補足護理人力、提升薪資與工作環境，確保醫療體系長期穩定運作。

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