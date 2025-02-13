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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

雲縣增購配發2830劑流感疫苗 2月20日起這些人能打

2025/02/13 15:29

近日流感疫苗搶打潮，雲林縣在短短1週便用完1.4萬劑疫苗，完全沒疫苗可打。（資料照，記者黃淑莉攝）

近日流感疫苗搶打潮，雲林縣在短短1週便用完1.4萬劑疫苗，完全沒疫苗可打。（資料照，記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕藝人大S在日本因流感併發肺炎猝逝，國內各地出現流感疫苗搶打情況，雲林縣衛生局統計，春節前縣內公費疫苗剩約1.4萬劑，大S事件後1週用罄。中央增購10.5萬劑雲林分配到2830劑，2月20日會在各衛生所及合約醫療院所開打，接種對象為原第一階段開打對象，即65歲以上、高中職以下學生、醫事及衛生防疫人員等。

雲林縣衛生局統計，目前仍是流感流行期，截至昨（12）日全縣通報疑似流感併發重症有19人，確診17人，確診者中有2人死亡，分別是20多歲職業軍、70多歲長者，去年同期重症有10人。

大S猝逝事件，國內出現流感疫苗搶打，有診所說，上週每天詢問有沒有流感疫苗電話接不完，甚至有外縣市民眾來接種，連從沒打過疫苗的人也跑來要打。衛生局指出，1.4萬劑在2月4日至12日打完。

曾春美表示，中央增購10.5萬劑4價公費流感疫苗，雲林分配到2830劑，17日會配送到衛生局，20日在各衛生所及合約醫療院所開打，因數量不多學生不再入校園集中接種，尚未施打者可持健保卡到合約院所接種。

衛生局指出，增購公費疫苗接種象為醫事及衛生防疫人員、65歲以上、55歲以上原住民、安養長照機構住民及工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具潛在疾病者、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及居家托育人員、高中職（含五專1至3年級）以下學生、禽畜相關及動物人防疫人員。

增購流感疫苗雲林分配到2830劑，衛生局接種對象為11類高風險者。（雲林縣衛生局提供）

增購流感疫苗雲林分配到2830劑，衛生局接種對象為11類高風險者。（雲林縣衛生局提供）

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