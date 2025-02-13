痛風根源是它！研究：基因影響遠勝飲食

痛風是一種體內普林代謝異常的疾病，導致尿酸濃度升高；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者陳成良／綜合報導〕痛風的成因，過去被認為與飲食和生活習慣息息相關，但一項納入260萬人的大規模國際研究，卻揭示了不同的真相：「基因」才是痛風發病的主要因素。這項刊登於《自然・遺傳學》（Nature Genetics）期刊的研究，顛覆了傳統認知。

痛風與體內普林（purine）代謝失常息息相關。普林是DNA和RNA的重要組成成分，人體代謝普林後會產生尿酸。正常情況下，尿酸會經由腎臟排出，但若生成過多或排泄不足，便易引發高尿酸血症，導致痛風。過去，由於特定食物（如內臟、海鮮）富含普林，人們常將痛風與飲食習慣連結，但最新研究指出，遺傳因素才是影響普林代謝和尿酸排泄效率的關鍵，尿酸在關節形成針狀結晶，是痛風發作時，引發關節紅腫、劇烈疼痛的主因。

請繼續往下閱讀...

科學新聞網站《Science Alert》報導，國際研究團隊分析了來自13個不同族群、共計260萬人的基因數據，其中包括12,295名痛風患者。研究人員比較患者與非患者的基因組，發現377個與痛風相關的DNA區域，其中有149個區域是首次被發現。

研究顯示，基因不僅影響體內尿酸的運輸，還會影響免疫系統對尿酸結晶的反應。紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）流行病學家梅里曼教授（Tony Merriman）強調：「痛風是基因決定的慢性疾病，並非患者的錯。我們必須破除『痛風是由生活方式或飲食引起』的錯誤觀念。」

痛風發作時，尿酸結晶會引發免疫系統攻擊，造成關節劇痛，嚴重影響生活品質。梅里曼教授指出，過去的錯誤觀念導致許多患者因羞恥感而不敢就醫，錯失及時接受降尿酸藥物治療的機會，讓病情惡化。

研究不僅釐清了痛風的成因，更為新療法開闢了方向。研究團隊表示，未來可望透過調控免疫反應來治療痛風，現有部分藥物經過改良後，可能用於此目的。儘管本研究數據主要來自歐洲族裔，且部分病例是由患者自行通報而非經由醫師診斷，但這項發現仍大幅提升了人們對痛風的認識。梅里曼 教授呼籲：「痛風值得在醫療體系中獲得更高的優先順序。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法