自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

痛風根源是它！研究：基因影響遠勝飲食

2025/02/13 15:21

痛風是一種體內普林代謝異常的疾病，導致尿酸濃度升高；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

痛風是一種體內普林代謝異常的疾病，導致尿酸濃度升高；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者陳成良／綜合報導〕痛風的成因，過去被認為與飲食和生活習慣息息相關，但一項納入260萬人的大規模國際研究，卻揭示了不同的真相：「基因」才是痛風發病的主要因素。這項刊登於《自然・遺傳學》（Nature Genetics）期刊的研究，顛覆了傳統認知。

痛風與體內普林（purine）代謝失常息息相關。普林是DNA和RNA的重要組成成分，人體代謝普林後會產生尿酸。正常情況下，尿酸會經由腎臟排出，但若生成過多或排泄不足，便易引發高尿酸血症，導致痛風。過去，由於特定食物（如內臟、海鮮）富含普林，人們常將痛風與飲食習慣連結，但最新研究指出，遺傳因素才是影響普林代謝和尿酸排泄效率的關鍵，尿酸在關節形成針狀結晶，是痛風發作時，引發關節紅腫、劇烈疼痛的主因。

科學新聞網站《Science Alert》報導，國際研究團隊分析了來自13個不同族群、共計260萬人的基因數據，其中包括12,295名痛風患者。研究人員比較患者與非患者的基因組，發現377個與痛風相關的DNA區域，其中有149個區域是首次被發現。

研究顯示，基因不僅影響體內尿酸的運輸，還會影響免疫系統對尿酸結晶的反應。紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）流行病學家梅里曼教授（Tony Merriman）強調：「痛風是基因決定的慢性疾病，並非患者的錯。我們必須破除『痛風是由生活方式或飲食引起』的錯誤觀念。」

痛風發作時，尿酸結晶會引發免疫系統攻擊，造成關節劇痛，嚴重影響生活品質。梅里曼教授指出，過去的錯誤觀念導致許多患者因羞恥感而不敢就醫，錯失及時接受降尿酸藥物治療的機會，讓病情惡化。

研究不僅釐清了痛風的成因，更為新療法開闢了方向。研究團隊表示，未來可望透過調控免疫反應來治療痛風，現有部分藥物經過改良後，可能用於此目的。儘管本研究數據主要來自歐洲族裔，且部分病例是由患者自行通報而非經由醫師診斷，但這項發現仍大幅提升了人們對痛風的認識。梅里曼 教授呼籲：「痛風值得在醫療體系中獲得更高的優先順序。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中