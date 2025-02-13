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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

婦幼健康領域研討會 新竹台大分院研究助婦產科醫療決策

2025/02/13 14:47

新竹台大分院舉辦「婦幼健康領域：創新技術與應用」研討會，匯聚國內婦幼健康領域的頂尖專家，展示最新的醫療科技突破。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院舉辦「婦幼健康領域：創新技術與應用」研討會，匯聚國內婦幼健康領域的頂尖專家，展示最新的醫療科技突破。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院今（13）日在竹北院區舉辦「婦幼健康領域：創新技術與應用」研討會，匯聚國內婦幼健康領域的頂尖專家，展示最新的醫療科技突破，涵蓋婦產科、小兒科、基因檢測與醫療設備創新等多個前沿領域，吸引醫學界與科技界關注。

新竹台大分院表示，研討會邀請多位重量級專家學者進行專題演講，其中，該院婦產部林明緯醫師分享「婦科手術與孕期併發症」的最新研究，探討子宮肌瘤切除術對胎盤植入症的影響，相關成果已發表於頂尖期刊《美國婦產科雜誌》，為婦產科醫療決策提供更具科學依據的參考。

該院小兒部張寶玲醫師發表「結合穿戴式裝置與遊戲化任務：注意力不足過動症兒童之智慧近紅外光譜應用」，介紹如何透過功能性近紅外光譜技術（fNIRS）進行腦部活化監測，並結合遊戲化神經回饋訓練，為注意力不足過動症（ADHD）兒童提供更個人化的治療策略。

華聯生技技術長林建興博士則探討「次世代定序與晶片技術在新生兒遺傳疾病篩檢中的臨床探索」，強調基因定序技術在新生兒篩檢的潛力，突破傳統篩檢技術的限制，提高遺傳疾病的早期發現率。

筑波醫電研發副總經理陳治誠博士分享「光纖光譜活體檢測技術於子宮內膜相關檢驗應用」，展示如何透過光纖光譜技術快速、無創地檢測子宮內膜含氧率、增生率與發炎指數，以提高人工生殖成功率，並為不孕症患者提供更精準的治療方案。

新竹科學園區管理局組長李淑美表示，期許透過產、學、研合作，將創新技術應用於臨床，造福更多病人。國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心副主任林郁洧則強調，生醫園區作為帶動台灣生醫產業創新發展的重要場域，結合新竹台大分院的醫療體系支持，能夠促進臨床轉譯研究與創新醫材發展，加速創新醫療產品的市場化，進一步提升台灣醫療科技的競爭力。

新竹台大分院副院長張毓廷表示，此次研討會不僅促進醫學與科技的深度交流，更展現台大醫療團隊在婦幼健康領域的持續創新與突破。隨著新技術的發展，婦產科與小兒科的臨床診療模式將更加精準與個人化，為病人帶來更高品質的醫療照護。

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