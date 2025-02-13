宣稱複合能量儀治牙周病、脂肪瘤？美容師涉違反醫療法被訴

桃園市葉姓女子在自家經營美容業務，對顧客宣稱照射複合式能量儀可治療牙周病、脂肪瘤等症狀後以儀器進行照射，被桃市衛生局查獲送辦；桃園地檢署偵結將葉女依違反醫師法起訴。（記者余瑞仁攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市八德區葉姓女子在自家經營美容業務，卻對顧客宣稱照射複合式能量儀可治療牙周病、脂肪瘤並有改善痠痛、提升睡眠品質，在無醫師指示下，對多名顧客以複合式能量儀進行照射、從事醫療行為，經桃園市政府衛生局接獲檢舉查獲送辦，桃園地檢署調查葉女並無醫師資格，卻從事醫療診察所為，偵結依違反醫師法將她提起公訴。

桃園市衛生局稽查發現，葉女從2023年起至2024年11月間，在其住處所經營的美容院對多名男女性客戶進行醫療診察及使用儀器照射的行為，經民眾檢舉，於去（2024）年11月4日被衛生局人員稽查發現，移送檢方偵辦。

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檢方指出，葉女應訊坦承在客戶接受複合式能量儀照射前為詢問疾病史，並宣稱照射後可以代謝脂肪瘤、改善牙周病、痠痛、睡眠障礙等症狀，檢察官認為葉女的行為是以治療、矯正或預防疾病為目的，並有診察、照光處置，明顯為從事醫療行為，為密集期間內反覆實施，所為違反醫師法第28條前段之非法執行醫療業務罪嫌，今（13）日偵結將她提起公訴。

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