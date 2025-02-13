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健康 > 杏林動態

義大醫療攜手恆春3醫院 護持「牡丹鄉IDS計畫」

2025/02/13 13:03

「牡丹鄉 IDS 計畫」義大醫院醫師將駐診牡丹鄉衛生所，提供急性醫療和兒科、心臟內科等多科別診療服務，以解決偏鄉醫療資源不足困境。（義大醫院提供）

「牡丹鄉 IDS 計畫」義大醫院醫師將駐診牡丹鄉衛生所，提供急性醫療和兒科、心臟內科等多科別診療服務，以解決偏鄉醫療資源不足困境。（義大醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕甫升格為醫學中心的義大醫院，今（2025）年攜手屏東縣牡丹鄉衛生所和恆春3家醫院進行「牡丹鄉 IDS 計畫」，醫師將駐診牡丹衛生所，提供急性醫療、兒科、心臟內科等多科別診療服務，以解決偏鄉醫療資源不足困境。

健保署高屏業務組長林淑華表示，牡丹鄉位處屏東縣最南端，各村距離屏東市區均超過100公里，對外交通不便，僅有少數村落有客運通行，居民健康照護面臨嚴峻挑戰。

健保署於90年推動牡丹鄉IDS計畫，將醫療送進偏鄉，今年由義大醫院承作計畫，期待透過和牡丹衛生所、衛福部恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院及南門醫療社團法人南門醫院共同合作，提供居民更完善專科診療及綠色通道等服務。

義大醫療財團法人決策委員會主委暨義大醫院院長杜元坤表示，牡丹鄉IDS計畫將提供急性醫療照護、多專科診療服務、雙向轉診與後送機制、定期義診與篩檢活動、健康教育與預防醫學五大服務，以提升偏鄉健康照護品質，縮短城鄉醫療差距。

義大醫療表示，義大醫師將駐診牡丹鄉衛生所，提供急性醫療照護服務，免除居民長途跋涉赴市區就醫；另針對當地居民常見的健康問題，提供兒科、婦產科、家醫科、胃腸肝膽科、神經內科、胸腔內科、心臟內科、大腸直腸外科等多科別診療服務。

同時將建立完善雙向轉診與後送機制，計畫每年舉辦大型義診活動，包括癌症篩檢、超音波檢查及血液檢測等，根據檢查結果提供後續治療建議；每月安排營養師協助4次營養衛教診次，定期舉辦衛教活動，普及健康知識與預防醫學，幫助居民降低慢性病風險。

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