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健康 > 抗老養生 > 運動復健

每3秒1起骨折！國衛院：抗骨鬆長效針劑 降低再骨折風險

2025/02/13 12:48

國家衛生研究院今（13）日發表最新研究：台大雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷（左2）指出，若將長效型抗骨鬆針劑視為疫苗，針對高風險族群推動公共衛生政策，將能有效降低整體社會的骨折風險。（記者邱芷柔攝）

國家衛生研究院今（13）日發表最新研究：台大雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷（左2）指出，若將長效型抗骨鬆針劑視為疫苗，針對高風險族群推動公共衛生政策，將能有效降低整體社會的骨折風險。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全球每年發生約900萬起骨折事故，平均每3秒就有1人因此倒下，尤其女性一生中每2人就有1人經歷骨鬆性骨折。台灣邁入超高齡社會，令人擔憂的是，儘管已有抗骨鬆藥物可供治療，但患者持續用藥比例低；以台灣為例，僅3成骨折患者開始使用抗骨鬆藥物，其中高達6成在第2年即停藥，最終僅不到2成能持續治療達3年。

國家衛生研究院今（13日）發表最新研究結果，提升抗骨鬆長效針劑使用率，可改善服藥順從性還能有效降低再次骨鬆骨折的風險。

「很多人覺得骨鬆治療『沒效』，結果反而讓風險更高！」台大雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷指出，骨質疏鬆症是沈默殺手，在發生骨折前，患者通常察覺不到骨質流失。許多人開始治療時，期待改善腰痠背痛、希望走路更快、骨骼更強壯。

但骨鬆藥物的主要作用是提升骨密度、降低骨折風險，並不會緩解臨床症狀，也因爲這種預期落差，讓不少患者誤以為「沒效果」而中斷用藥。此外，牙科手術需求、大規模流行病疫情影響等因素，也可能讓患者停藥，導致治療成效大打折扣，甚至讓骨折風險大增。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員王貞予指出，由於患者持續用藥比例低，且過去團隊更研究發現，若中斷治療藥物單株抗體藥物denosumab，會大幅增加脊椎骨折風險，因此與傅紹懷醫師、哈佛醫學院麻省總醫院骨科醫師Olivier Q. Groot合作，進一步分析2008至2018年間33萬名髖部骨折患者數據，比較不同抗骨鬆藥物使用情形下的再次骨折風險。

結果顯示，長效型的抗骨鬆針劑使用率從2%增至62%，服藥順從性提升至69%，再次骨折風險降低15%，證實長效針劑的使用改善了服藥順從性並降低骨折風險。這項研究成果也在今年1月登上國際知名學術期刊《Mayo Clinic Proceeding》。高齡研究中心執行長許志成強調，骨鬆治療是一輩子的事，開始與停止治療都極需要專業醫護考量與陪伴協助，未來中心將進一步探索長期治療方案。

傅紹懷提到，民眾可以自我評估骨鬆風險，例如因輕微跌倒造成骨折、家族有髖部骨折、早發性停經，或身高下降超過3公分等。如果需要更準確的診斷，可至醫療院所透過骨質密度檢查或AI輔助X光診斷。長效型抗骨鬆針劑一年僅需施打一針，讓患者即使在無法定期服藥的情況下，也能獲得穩定治療效果，如果把長效型抗骨鬆針劑當作疫苗，針對高風險族群推動接種，將有效減少社會整體的骨折風險，減輕醫療負擔。

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