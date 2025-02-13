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健康網》凌峰傳中風 國健署談中風5危險因子 4習慣要改

2025/02/13 11:48

凌峰傳出二度中風，回台檢查。（翻攝自抖音）

凌峰傳出二度中風，回台檢查。（翻攝自抖音）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以主持《八千里路雲和月》聞名的80歲資深藝人凌峰，曾榮獲金鐘獎教育文化節目主持人獎。然近期傳出因中風住院。報導提到，親友轉述其健康狀況穩定。

據報導，凌峰近年定居泰國清邁，然在2024年底驚傳二度中風，返台就醫，且行動較不方便需有人協助照料。而他的友人證實此事並說正在復健。

凌峰春節時間自拍手寫春聯分享，恭賀粉絲迎新春。（翻攝自抖音）

凌峰春節時間自拍手寫春聯分享，恭賀粉絲迎新春。（翻攝自抖音）

國健署提醒擁有下面5項高風險因子，務必小心。

●高血壓：幾乎一半的中風與高血壓有關；養成天天量血壓的習慣。

●高血脂：超過4分之一的腦中風患者有壞膽固醇（LDL）過高的問題；飲食應減少動物脂肪、拒反式脂肪食物。

●糖尿病：糖尿病會增加中風風險，遵從醫囑規律檢查與用藥。

●心律不整：9%的腦中風與心律不整，如心房纖維顫動，或其它心臟疾病有關，應尋求醫療專業建議或治療。

●肥胖：約5分之一的中風患者有肥胖的問題，建議BMI維持在18 ~ 24之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分。

另外若有下面的壞習慣，也應盡速改正。

●不運動：超過3分之一的腦中風患者沒有規律運動的習慣；規律運動習慣可降低腦中風風險。

●不健康飲食：約4分之一的中風患者未攝取均衡飲飲食，尤其是缺乏蔬果等纖維質，建議每天應攝取5種以上的蔬果。

●吸菸：超過10分之一的腦中風患者與吸菸有關，直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加罹患中風的風險，鼓勵民眾要立即主動戒菸。

●飲酒：全球每年有超過100萬個中風患者有飲酒過量的問題，建議女性每日飲酒量不宜超過1杯（葡萄酒120-150c.c、啤酒330c.c、威士忌30-40c.c等），男性則不宜超過2杯。

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