衛福部明開會解套急診塞爆 林靜儀：護理人力無特殊離退

衛福部明天將再次開會討論病房調度及收治量能調節。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近日全台大醫院急診塞爆，尤其台大、林口與高雄長庚醫院等待住院一度破百人，衛福部次長林靜儀今（12日）表示，明（13日）將與醫事司、醫師公會、急救責任醫院再次開會討論病房調度及收治量能調節。至於外界將急診爆量原因之一指向護理人力不足，她指出，過年前後並未特殊離退狀態。

林靜儀指出，因為流感及諾羅等疫情，急診留觀待床數增加；上週醫事司已召開急救責任醫院聯繫會議，並從農曆年以來持續監測醫院急診人數、待床狀態及加護病房空床情形。

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林靜儀說明，今日上午他先向照護司調了護理人力監測資訊，過年前後並未特殊離退狀態；但同時也可以看見醫學中心護理師人力正向發展，地區醫院則持續護理人力流失。

林靜儀強調，明天會與醫事司、醫師公會、急救責任醫院再次開會，討論病房調度及收治量能調節，並希望各級醫療院所間縱向合作，分級分流。此外，呼籲民眾勤洗手、戴口罩以避免流感及諾羅病毒；有身體不適，請儘早就近在基層診所就醫，把急診留給不預期的急重症患者。

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