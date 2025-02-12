澎湖老翁元宵節腦出血 凌天航空緊急後送高雄長庚

澎湖駐地醫療直升機凌天航空，元宵節仍執行緊急後送醫療服務。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕元宵佳節雨紛紛，打亂澎湖元宵西乞龜行程，鋒面過境雷雨苞籠罩全澎，溫度也明顯下降，雖然氣候如此惡劣，但緊急後送搶命刻不容緩，今（12）日元宵節，澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，執行三總澎湖分院轉往高雄長庚的緊急醫療後送任務，一路上受氣候因素影響氣流不穩定，但直升機仍使命必達，將腦出血長者送往台灣搶救。

1名年約70歲男性，因肢體無力等症狀由家人陪同到三總澎湖分院急診室就醫，經院方進行電腦斷層檢查，發現該名男子有腦出血的情形，需緊急送往台灣本島的醫學中心進行治療，因此向空審中心申請後送，核准後院方在病患出院前進行了預防性插管措施，以維持患者生命徵象，後續交由凌天航空醫護組員進行飛航醫療照護。

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直升機雷達螢幕紅通通，顯示氣流不穩定。（凌天航空提供）

由於氣候不穩定，今日澎湖到高雄的航路沿途皆有降雨，且不斷出現亂流，飛行過程有些顛簸，為了病患安全，凌天航空在飛航途中，使用戰機鬥所用的4點式安全帶對病患進行固定，沿途持續監控病患生命徵象，並使用航空供氧系統對病患持續供氧。

凌天航空直升機在上午10時42分接獲衛福部空審中心下令，於上午11時19分澎湖機場起飛、中午12時05分高雄機場落地、中午12時30分到達高雄長庚醫院，全程未達2個小時，以實際行動駁斥部份媒體不實報導。

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