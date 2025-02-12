給市民「滿分」桃園市立醫院 專家提建言

桃園市政顧問暨醫院管理專家劉興寬。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立醫院預定地選在八德霄裡公園，桃園市政顧問暨醫院管理專家劉興寬今（12）日認同所選地點非常適當，是上上之選。這個地點不但是在桃園市的中心位置，更隣近平鎮、中壢、大溪等區，可以服務廣大的桃園市民。而且八德、大溪目前沒有醫院，算是桃園市各區之中，醫療較缺乏的地區。

劉興寬表示說，綜觀世界前百名的優秀醫院及台灣前10名的醫院，均有醫學大學或綜合大學的全力支持，才能夠在「研究、教學、服務、創新及優秀的人才」等五大目標上卓越。他建議未來桃園市立醫院應該善用清華大學、中央大學、長庚大學等學府的研發暨人才資源，才能夠成為真正一流的卓越醫院。

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劉興寬舉例，如美國波士頓的麻省綜合醫院和哈佛大學的合作模式，及台灣的台大、長庚、榮總、成大、中醫大等醫院，背後均有醫學院暨理、工、商學院（大數據、AI人工智慧等）的強大資源。尤其，醫院未來的決勝點更與電腦資訊、大數據、生物科技的運用有很大關聯，因此，醫院與大學的合作，有其必要性。

劉興寬說，市立醫院應善用各行政區的衛生所（未來應全面投入預算升級）、各長照安養機構，建立密切的夥伴關係，以提供更週全深入的醫療照護服務；再者，發展老人醫學、精準醫療、基因醫學、健康管理、社區醫學、遠距醫療等特色醫療，以符合桃園市民的需求；支援市內各私立醫院、診所、學校，工廠、長照護理機構建立密切的夥伴關係。

另外，目前的市立醫院籌建委員會，應思考到未來醫院的所有營運細節，包括營運模式、組織架構、科別、醫護人力資源、財務規劃、行政管理、建築設計、申請JCI國際醫院認證、對市民、學校、團體的衛教政策、各項標準作業流程SOP的編定、合作大學暨合作醫院的選擇等，共約有100項重要細節的計畫擬定，要正確落實這100項細節的執行，如此，未來才能夠給桃園市民一所100分的市立醫院。

桃園市政顧問暨醫院管理專家劉興寬。（記者李容萍攝）

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