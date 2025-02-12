彰化偏鄉醫療整合「R3計畫」見證偏鄉醫療進步 生病免跑台中

二林基督教醫院及時關懷與專業支持改善長輩健康，提升生活品質。（彰基提供）（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕為提升偏鄉醫療資源整合與照護能力，衛生福利部中央健康保險署推動「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫」（R3計畫），經過一年努力，各地醫療團隊成果豐碩，健保署今天（12日）舉辦期末成果發表會，吸引全台多家醫療院所與衛生單位代表參與，共同見證偏鄉醫療的進步。

今天發表會在彰化基督教醫院國際培訓中心舉行，由彰基醫療體系與健保署中區業務組共同主辦。

請繼續往下閱讀...

健保署中區業務組長丁增輝表示，這次計畫很感謝彰化縣衛生局及彰基總院長陳穆寬協助，讓在地的醫療能夠跟上面的醫學中心或區域醫院，以及下面的診所能夠做很好的整合，讓在地的民眾留在當地就醫，不用一有疾病就要跑大台中，在大彰化地區就可以得到很好的在地醫療，這是R3計劃最重要的目的。

丁增輝表示，R3計劃最重要目的就是讓在地鄉親留在大彰化地區，可以得到很好的醫療。（彰基提供）（記者湯世名攝）

彰基總院長陳穆寬則指出，彰基會全力將整個總院及體系醫院結合在一起，把R3試辦計畫推動得更加成功，因為這是對患者有意義的事情。

R3計畫5大提升成效，包括有醫療資源整合，強化轉診機制、強化慢性病管理、推動遠距醫療與專科支援、深化社區健康教育、強化婦幼醫療照護；R3計畫成功提升急診治療率、擴大慢性病管理服務、發展遠距醫療，並提高病患滿意度。例如，竹山秀傳醫院急診病人留院治療率提升，南投基督教醫院水里急診救護站成功救治多名急重症患者，二林基督教醫院的社區健康管理模式讓長者獲得更完善照護。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基會全力將整個總院及體系醫院結合在一起，把R3試辦計畫推動得更加成功。（彰基提供）（記者湯世名攝）

與會專家一致認為，R3計畫為台灣偏鄉醫療發展奠定良好基礎。未來，健保署將持續擴大計畫範圍，推動創新醫療服務，落實「醫療平權」，確保偏鄉居民享有公平且高品質的醫療照護。

二林基督教醫院關懷與專業支持改善長輩健康。（彰基提供）（記者湯世名攝）

R3計畫成功提升急診治療率、擴大慢性病管理服務、發展遠距醫療，並提高病患滿意度。（彰基提供）（記者湯世名攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法