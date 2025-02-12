長期打電腦、滑手機導致手指難伸直 小心「扳機指」上身

「扳機指」的手指彎曲後，無法伸直。（祥太醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕上班族王小姐平日需長時間打字使用電腦，下班後更是手機不離身過度使用，最近感到右手食指靠近手掌部位疼痛，自行服藥止痛，但症狀沒改善，甚至早晨起床時手指彎曲後，無法伸直，到醫院看診被診斷為「扳機指」；醫師視病況後，透過藥物注射治療緩解症狀。

祥太醫院復健科醫師羅嘉元表示，「扳機指」在醫學上稱為「手指屈指肌腱狹窄性腱鞘炎」。人類的手掌側有許多執行手指彎曲動作的肌腱，這些肌腱藉由環型構造（稱為滑車）固定在掌骨上，當手指過度使用時，造成屈指肌腱與滑車過度磨擦，因而產生發炎、腫脹、狹窄情形，手指彎曲後，肌腱就卡住導致手指無法再次伸直。

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祥太醫院復健科醫師羅嘉元透過藥物注射治療，緩解患者「扳機指」症狀。（祥太醫院提供）

「扳機指」常見症狀包括，早晨或勞動工作後感到手掌之掌指關節處壓痛或痠痛感；手指彎曲後無法伸直，甚至必須用另一手將手指扳開；手指在伸直時會出現聲音；更嚴重者可能連半夜睡覺時也會痛醒。

羅嘉元指出，常見「扳機指」族群包括廚師、牙醫、機械工人、作業員、家庭主婦、電腦族及手機族、美髮師等。

至於「扳機指」治療方法包括改變生活及工作型態，減少手指的過度使用；藥物方面可以服用非類固醇消炎止痛藥來緩解發炎和腫脹所帶來的疼痛。

物理治療方面可以使用儀器治療，例如治療性超音波、雷射治療及經皮電刺激止痛；穿戴扳機指護套並減少手指關節的過度使用。若上述方法仍然無法改善，則可透過高解析度肌肉骨骼超音波清楚看到患部屈指肌腱及滑車腫脹發炎情形，在超音波導引下將藥物準確注射至患處，予以治療。

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