突破性阿茲海默症治療新法！磁性奈米粒子應用 清有毒蛋白質

衛生福利部桃園醫院、國立清華大學與中國醫藥大學新竹分院跨領域研究團隊，近期在阿茲海默症治療領域取得重大突破。左2為桃園醫院神經内科醫師黃玉晴。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院、國立清華大學與中國醫藥大學新竹分院跨領域研究團隊，近期在阿茲海默症（俗稱失智症）治療領域取得重大突破，研究團隊開發出嶄新的無藥物治療方法，運用特殊設計的磁性奈米粒子，成功清除導致阿茲海默症的有毒蛋白質，此項創新研究成果已發表於國際知名期刊《Materials Today Bio》。

桃園醫院神經內科醫師黃玉晴表示，阿茲海默症是最常見的失智症類型，全球預計2050年將有1.5億人罹患失智症，目前市面上雖有數種治療藥物，但普遍存在副作用問題，研究團隊別出心裁開發無需使用藥物的創新療法，設計出特殊的磁性奈米粒子。

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她指出，這些粒子在磁場作用下能夠旋轉，就像微型攪拌器一般，當這些奈米粒子被注入大腦後，透過磁場控制使其旋轉，能夠將腦中游離的有毒澱粉樣蛋白（β類澱粉蛋白）聚集成較大的斑塊，這些較大的斑塊不易被神經細胞吸收，反而容易被腦中的吞噬細胞（小膠質細胞）吞噬清除；研究結果顯示，接受這種治療的實驗小鼠，其認知功能和記憶力都獲得明顯改善，更重要的是，這種奈米粒子在治療1週後，就會在體內自然分解，不會造成長期副作用，此外，實驗也證實這種治療方式不會對小鼠腦組織造成損傷。

黃玉晴強調，「這項研究為阿茲海默症的治療開闢了一條全新的道路。傳統治療多著重於抑制或清除已形成的澱粉樣蛋白斑塊，而我們的方法是阻止有毒蛋白被神經細胞吸收，同時促進免疫細胞的清除作用，這是一個全新的治療概念。」

她表示，這項突破性研究獲得桃園醫院大力支持，雖然目前仍處於實驗階段，但研究結果相當令人鼓舞，未來團隊將繼續深入研究，期望能儘快將這項創新療法推進至臨床試驗階段，為阿茲海默症患者帶來新的治療希望。

桃園醫院提醒民眾，預防勝於治療。維持健康的生活習慣、適度運動、保持大腦活躍等，都是預防失智症的重要方法，若發現自己或家人出現記憶力減退等症狀，應及早就醫檢查。

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