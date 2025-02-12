自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

突破性阿茲海默症治療新法！磁性奈米粒子應用 清有毒蛋白質

2025/02/12 14:35

衛生福利部桃園醫院、國立清華大學與中國醫藥大學新竹分院跨領域研究團隊，近期在阿茲海默症治療領域取得重大突破。左2為桃園醫院神經内科醫師黃玉晴。（桃園醫院提供）

衛生福利部桃園醫院、國立清華大學與中國醫藥大學新竹分院跨領域研究團隊，近期在阿茲海默症治療領域取得重大突破。左2為桃園醫院神經内科醫師黃玉晴。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院、國立清華大學與中國醫藥大學新竹分院跨領域研究團隊，近期在阿茲海默症（俗稱失智症）治療領域取得重大突破，研究團隊開發出嶄新的無藥物治療方法，運用特殊設計的磁性奈米粒子，成功清除導致阿茲海默症的有毒蛋白質，此項創新研究成果已發表於國際知名期刊《Materials Today Bio》。

桃園醫院神經內科醫師黃玉晴表示，阿茲海默症是最常見的失智症類型，全球預計2050年將有1.5億人罹患失智症，目前市面上雖有數種治療藥物，但普遍存在副作用問題，研究團隊別出心裁開發無需使用藥物的創新療法，設計出特殊的磁性奈米粒子。

她指出，這些粒子在磁場作用下能夠旋轉，就像微型攪拌器一般，當這些奈米粒子被注入大腦後，透過磁場控制使其旋轉，能夠將腦中游離的有毒澱粉樣蛋白（β類澱粉蛋白）聚集成較大的斑塊，這些較大的斑塊不易被神經細胞吸收，反而容易被腦中的吞噬細胞（小膠質細胞）吞噬清除；研究結果顯示，接受這種治療的實驗小鼠，其認知功能和記憶力都獲得明顯改善，更重要的是，這種奈米粒子在治療1週後，就會在體內自然分解，不會造成長期副作用，此外，實驗也證實這種治療方式不會對小鼠腦組織造成損傷。

黃玉晴強調，「這項研究為阿茲海默症的治療開闢了一條全新的道路。傳統治療多著重於抑制或清除已形成的澱粉樣蛋白斑塊，而我們的方法是阻止有毒蛋白被神經細胞吸收，同時促進免疫細胞的清除作用，這是一個全新的治療概念。」

她表示，這項突破性研究獲得桃園醫院大力支持，雖然目前仍處於實驗階段，但研究結果相當令人鼓舞，未來團隊將繼續深入研究，期望能儘快將這項創新療法推進至臨床試驗階段，為阿茲海默症患者帶來新的治療希望。

桃園醫院提醒民眾，預防勝於治療。維持健康的生活習慣、適度運動、保持大腦活躍等，都是預防失智症的重要方法，若發現自己或家人出現記憶力減退等症狀，應及早就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中