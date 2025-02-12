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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感尾聲了！彰化疫苗接種全國第一 重症15例驟降4成

2025/02/12 14:06

接種疫苗是預防流感和重症的最佳方法，彰化衛生局建議，定期接種延續保護力。（衛生局提供）

接種疫苗是預防流感和重症的最佳方法，彰化衛生局建議，定期接種延續保護力。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕寒流一波緊接一波，流感高峰已接近尾聲，不過，醫院掛病號的人數仍不少。根據彰化縣衛生局最新數據統計，今年至上週，流感重症病例僅15例，較去（2024）年同期的24例明顯下降。

衛生局長葉彥伯表示，接種疫苗是預防流感和重症的最佳方法，自去年10月起開放的第一波公費流感疫苗接種，彰化65歲以上長者的接種率達55%，全國最高，也略高於去年。他提醒民眾，健康要自己把握，不要等到名人出事才警覺，匆忙去打疫苗。

葉彥伯進一步指出，從預防醫學的角度來看，疫苗應該定期接種，才能確保保護力穩定。以流感疫苗為例，建議每年10月至11月接種，即使過了流感高峰期（通常在每年12月下旬到隔年2、3月），疫苗仍能提供保護，對抗非流行期的病毒侵襲，應讓年年接種成為保護健康的重要習慣。

今（2025）年農曆春節期間，藝人大S在日本旅遊時因流感併發重症猝逝，消息震驚全國，導致各地公費疫苗被搶打一空，連自費疫苗也供不應求。彰化縣是全國最早用完公費疫苗的縣市，65歲以上長者接種率達55%，但65歲以下僅約2至3成。

雖然流感高峰已逐漸退去，隨著氣溫回升，病毒活性也會降低，葉彥伯提醒大家，高峰過後仍可能出現幾波小流行。他建議，如果政府採購的疫苗到貨，65歲以下的慢性病患者應優先接種，提升自身保護力，避免感染。

彰化縣是全國最早用完公費流感疫苗的縣市，統計全縣65歲以上長者接種率約55%，全國最高，也比去年略高。（衛生局提供）

彰化縣是全國最早用完公費流感疫苗的縣市，統計全縣65歲以上長者接種率約55%，全國最高，也比去年略高。（衛生局提供）

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