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健康網》元宵吃糯米會「傷筋損骨」？ 醫師解答了

2025/02/12 17:45

元宵必吃湯圓，但傳聞吃糯米會傷筋骨？醫師澄清，此說法目前缺乏相關研究佐證，基本上無論中醫、西醫都不認為吃糯米會傷筋骨；示意圖。（圖取自freepik）

元宵必吃湯圓，但傳聞吃糯米會傷筋骨？醫師澄清，此說法目前缺乏相關研究佐證，基本上無論中醫、西醫都不認為吃糯米會傷筋骨；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（12）日是元宵節，除了享受燈光璀璨的夜晚，感受節日氣氛，也少不了吃湯圓、元宵來應景，不過有傳聞說「吃糯米會傷筋骨」是真的嗎？骨科醫師吳孟晃澄清，此說法目前缺乏相關研究佐證，基本上無論中醫、西醫都不認為吃糯米會傷筋骨，愛吃糯米製品的民眾大可放心，注意不過量即可。

吳孟晃在臉書粉專「骨科補脊站 吳孟晃醫師」發文分享，在門診常常被問到「吃糯米是不是會傷筋骨」這類問題，針對此說法，目前在臨床上缺乏相關研究佐證。而中醫著名經典《本草綱目》則記載糯米有「暖脾胃，止虛寒泄痢」的功效，並未提及它會「傷筋骨」；那麼所謂傷筋骨的說法是怎麼來的呢？

他表示，這主要是有部分中醫認為糯米的性質比較黏滯、滋膩，如果一個人恰巧有筋骨傷病問題（如：外傷、骨折等），此時過量食用糯米，則有可能因此引起胃脹不適、減慢氣血流通和經絡運行，最終影響修復，嚴重時甚至會感到全身都很沉重；然而上述情況都是有先決條件的，也並非100%會發生。

醫師指出，部分中醫認為糯米性質比較黏滯、滋膩，如果一個人恰巧有筋骨傷病如外傷、骨折，此時過量食用糯米，有可能因此引起胃脹不適、減慢氣血流通等；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，部分中醫認為糯米性質比較黏滯、滋膩，如果一個人恰巧有筋骨傷病如外傷、骨折，此時過量食用糯米，有可能因此引起胃脹不適、減慢氣血流通等；情境照。（圖取自shutterstock）

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