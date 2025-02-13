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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》性早熟長不高還增慢性病風險 飲食4不5要很重要

2025/02/13 10:19

兒童性早熟恐導致生長板提前閉合長不高、提高糖尿病、高血壓等機率，建議避開炸物、高油脂部位、高糖、高加工食物；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

兒童性早熟恐導致生長板提前閉合長不高、提高糖尿病、高血壓等機率，建議避開炸物、高油脂部位、高糖、高加工食物；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕餐餐外食的時代，想要孩子「出人頭地」長高高，可要小心兒童性早熟。營養師高敏敏指出，兒童性早熟不只讓女孩月經提前報到，還可能導致生長板提早癒合長不高，未來也有比較高機率導致糖尿病、高血壓、中風、肥胖。建議避開炸物、高油脂部位、高糖、高加工食物；攝取豆製品、發酵乳製品、高纖蔬果、維生素、地中海飲食。

女孩性早熟比例是男孩5到10倍

高敏敏於臉書發文表示，兒童性早熟即女生8歲前，男生9歲前出現第二性徵，尤其女生兒童性早熟的比例又是男生的5到10倍。

想要避免兒童性早熟，應避開炸物，因高油脂食物會導致肥胖，是性早熟危險因子；高糖食物，抑制生長激素分泌；高加工食物，加工時會涉及環境荷爾蒙，提高性早熟風險；高油脂部位，動物殘留的荷爾蒙，容易造成肥胖及性早熟，而在日常飲食中選對食物、均衡營養，對延緩性早熟有非常大的幫助。

營養師指出，要預防兒童性早熟可以食用豆製品，內含大豆異黃酮，有助平衡荷爾蒙。（圖取自freepik）

營養師指出，要預防兒童性早熟可以食用豆製品，內含大豆異黃酮，有助平衡荷爾蒙。（圖取自freepik）

5類飲食延緩性早熟 地中海飲食上榜

●豆製品：大豆異黃酮，有助平衡荷爾蒙。

●發酵乳製品：優格、優酪乳，無糖會更好。

●高纖蔬果：地瓜、菠菜、小番茄、奇異果富含膳食纖維幫助降低風險。

●維生素D：多曬太陽，攝取乾香菇、鮭魚、牛奶等食材。

●地中海飲食：優先選擇白肉（如魚肉、雞肉），減少高脂肪攝取。

高敏敏提醒，不要讓小孩過胖，會加速性早熟，也避免使用一次性餐具，吃微波食品，會引響內分泌，並在體內堆積成體脂肪，甚至不明藥物或補品，都可能影響內分泌，健康從飲食和生活習慣開始，為孩子的未來把關。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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