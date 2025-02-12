吃元宵掌握「鹹早慢走」 營養師曝正餐後再吃更好

元宵節不少民眾會吃元宵或湯圓。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕今（12日）是元宵節，但一顆元宵或湯圓熱量不低，且糯米製品升糖指數較高，恐引起血糖波動，對此，營養師李立慈建議，食用元宵或湯圓可掌握「鹹早慢走」的原則，包含鹹食優先、早點吃、慢慢吃、吃完走動助消化，且最好正餐後再吃，原本吃下肚的蛋白質、蔬菜有助平穩血糖。

李立慈指出，鹹食優先主因是元宵或湯圓烹飪過程中，會加入蛋白質、蔬菜類食物，相對較能達到均衡飲食。這類食物最好不要等到晚餐後再吃，可於午餐後就先吃，且糯米不好消化或咀嚼，一定要慢慢吃，吃完多走動，以免消化不良。

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李立慈也提醒，糖尿病患者吃元宵或湯圓時，正餐飯量要減少，例如原本預計吃2顆芝麻湯圓，該餐飯量就要從1碗減為半碗，且最好正餐後再吃，原本吃下肚的蛋白質、蔬菜有助平穩血糖。

食藥署食品組副組長蕭惠文提醒，民眾選購及食用元宵或湯圓時，要注意4點，分別是選擇有食品業者登錄字號的食品業者，且留意現場製作環境乾淨整潔；主動詢問店家或仔細閱讀外包裝標示的成分及過敏原資訊，並確認保存期限及保存條件；冷藏或冷凍保存，勿儲放在7℃至60℃的溫度範圍，避免食品變質；烹煮食品中心溫度要超過70℃，煮熟浮起後再煮1至2分鐘，確保內外完全熟透。

元宵與湯圓的差異之處。（食藥署提供）

湯圓特性。（食藥署提供）

元宵特性。（食藥署提供）

食藥署提醒民眾選購及食用元宵或湯圓時的注意事項。（食藥署提供）

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