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心臟藥物成抗癌新星？研究：毛地黃可瓦解癌細胞團塊

2025/02/12 12:02

瑞士一項小型臨床試驗顯示，已有百年歷史的心臟藥物「毛地黃」，能瓦解癌細胞團塊，阻止腫瘤轉移；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

瑞士一項小型臨床試驗顯示，已有百年歷史的心臟藥物「毛地黃」，能瓦解癌細胞團塊，阻止腫瘤轉移；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《Live Science》網站報導，瑞士一項小型臨床試驗顯示，一種已使用百年的心臟藥物「毛地黃」（digoxin，又稱地高辛），可能具有阻斷癌細胞擴散的潛力。研究發現，毛地黃能瓦解癌細胞團塊，進而抑制腫瘤轉移至其他器官。但科學家也強調，這項研究仍處於早期階段，是否能有效治療包括乳癌在內的癌症，仍有待進一步驗證。

乳癌轉移是女性癌症死亡主因，癌細胞擴散到其他器官，治療難度將大幅提升。傳統癌症治療，著重於殺死腫瘤細胞，但對抑制轉移效果有限。循環腫瘤細胞（從腫瘤脫落進入血液的癌細胞）是轉移關鍵。這些細胞若聚集，比單獨存在時，更容易在其他部位形成新腫瘤。

研究團隊發現，毛地黃等鈉鉀ATP酶抑制劑（Na+/K+ ATPase inhibitors），能改變離子流動，干擾細胞黏附結構，瓦解癌細胞團塊。毛地黃最早於 1930年從毛地黃植物（Digitalis lanata）中提取，用於治療心臟衰竭和心房顫動，其作用機制是阻斷心臟細胞中稱為鈉鉀幫浦（sodium-potassium pumps）的結構，維持細胞內鈉和鉀的平衡。而科學家認為，毛地黃的這種作用，或許也能用於癌症治療。毛地黃能抑制腫瘤細胞中的鈉鉀幫浦，使細胞吸收更多鈣，削弱癌細胞之間的連結，使其分崩離析。

為了驗證毛地黃的抗癌效果，研究團隊招募9位轉移性乳癌女性患者。她們每天服用毛地黃，為期7天。研究人員在治療前後，採集血液樣本追蹤循環腫瘤細胞。結果顯示，癌細胞團塊平均縮小 2.2個細胞，而治療前平均每個團塊包含4個細胞。試驗中未報告嚴重不良反應。

德國漢堡-埃彭多夫大學醫學中心的史密特（Dr. Daniel Smit）博士表示，雖然結果有前景，但仍有局限。例如，藥物的總體效果相對較小，且毛地黃並未阻止循環腫瘤細胞與健康血細胞聚集。此外，也無法阻止現有轉移瘤生長。

儘管如此，這項試驗仍暗示毛地黃和類似藥物在癌症照護中，可能具有一席之地。研究人員計劃開發基於毛地黃的新分子，使其更有效瓦解循環腫瘤細胞團塊，並測試其在其他類型癌症中的應用。研究成果發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。

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