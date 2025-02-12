健康網》元宵、湯圓傻傻分不清楚？ 農業部曝3大差異

農業部指出，元宵與湯圓在製法、料理方式及吃的時間皆不相同；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（12）日正逢元宵節，想必家家戶戶皆會準備元宵享用吧！但您知道元宵與湯圓的差別嗎？對此，農業部在臉書專頁發文解答，元宵、湯圓2者製法、料理方式及吃的時間皆不相同，其中元宵是透過「滾動」糯米粉製成，可水煮、清蒸、油炸，通常在元宵節食用；至於湯圓則是「用手搓」成，多用水煮料理，通常會在冬至享用。

●作法不同：製作元宵時，是先把餡料切成小塊狀，沾水後放在有乾糯米粉的竹篩上，重複滾動讓粉末增厚。多為甜口味，像是花生、芝麻等，濃郁香甜，口感軟Q黏牙；湯圓則是先把糯米粉加水搓揉成糰狀，包入餡料後用手搓成圓形。外皮Q彈，內餡甜鹹皆宜，像是花生、芝麻、鮮肉餡都很受歡迎。

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農業部表示，製作元宵時，是先把餡料切成小塊狀，沾水後放在有乾糯米粉的竹篩上，重複滾動讓粉末增厚；示意圖。（資料照）

●料理方式不同：元宵除了水煮，還能清蒸、油炸；湯圓最常見的就是水煮。

●吃的時間不同：元宵節吃元宵，冬至吃湯圓。

元宵湯圓共同處：用糯米粉製作

農業部表示，元宵跟湯圓還是有1個共同之處，就是都用糯米粉製作的，市面常見的糯米粉即是圓糯製成的米穀粉！因熟透後黏性高的糯米粉，支鏈澱粉含量高吸油率低，其製品黏性高，適合製成元宵、湯圓、鹼粽、年糕、紅龜粿等糕仔類食品，口感軟Q黏牙。

農業部說明，湯圓是先把糯米粉加水搓揉成糰狀，包入餡料後用手搓成圓形；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

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