孩子是「O型腿」或「X型腿」？矯正黃金期 助腿型健康

醫師說明兒童成長時的腿型的變化如同「鐘擺效應」，隨年齡略有不同，是正常的生理成長。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕9歲的女孩Lucy，站直時雙膝之間的距離明顯比較大，家人擔心是俗稱的「O型腿」，經醫師診斷，女孩腿骨變形程度較為明顯，確診「O型腿」，即醫學上所稱的「膝關節內翻」，與家屬討論後進行「微創生長板導引手術」，術後1年追蹤，Lucy的腿型恢復筆直外觀，家長放心了，女孩也重拾自信。

新竹台大分院骨科部醫師蔡凱仁指出，正常腿型是髖關節到踝關節之間經由膝關節中心連成一線；兒童站立時，若膝關節偏內翻，即為「O型腿」；膝關節偏外側翻，則是俗稱的「X型腿」。

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兒童成長過程中，腿型的變化如同「鐘擺效應」，是正常的生理成長過程。新生兒剛出生的腿部外觀常見「O型腿」；1歲半至2歲回到接近筆直；3到4歲左右反而呈現醫學上稱之的「膝關節外翻」，即「X型腿」；6到8歲左右之後，外翻角度逐漸減少且接近成年時腿型。

蔡凱仁提醒，「兒童接近8歲時腿型大致定型！」，輕微的「O型腿」或「X型腿」通常不需要治療。但如果變形明顯且伴隨骨關節病變、生長板異常、代謝疾病等病態性病因，就需要進一步處理。

特別是在12歲前，由於生長板尚未閉合、矯正效果最佳，可採用「生長板導引手術」，這是一種微創手術，將金屬鋼板與螺釘植入單側生長板來抑制骨骼生長，進行矯正。術後可正常活動，持續追蹤數個月，確認兩側不對稱骨頭已完成矯正，需再開刀將植入物移除。

矯正的好處，不僅在於改善腿型的外觀更為筆直外，還能降低腳骨變形，造成膝關節因受力不均，導致的疼痛、步態異常、韌帶鬆弛、長期關節軟骨磨損等問題。

新竹台大分院骨科部醫師蔡凱仁籲家長，如對孩子的腿型有疑慮，應儘早尋求專業醫師評估，及早把握治療黃金期，讓孩子健康成長，擁有更好的生活品質與自信。（新竹台大分院提供）

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