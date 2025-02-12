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健康網》辦公室成流感溫床？ 醫教「10措施」做防疫最前線

2025/02/12 13:05

醫師表示，在流感高峰期，辦公室內的病毒傳播風險大幅上升；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，在流感高峰期，辦公室內的病毒傳播風險大幅上升；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流感流行季節，如何減少辦公室內流感傳播？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，流感防控不只是個人責任，更需要企業與團隊的共同努力，透過加強清潔消毒、提升空氣流通、落實口罩配戴、手部衛生等個人防護、調整分流上班制度及辦公桌面防疫屏障、推動疫苗接種、症狀監測，甚至是當有人確診時，應有應變機制，有效降低流感在辦公室內的傳播風險。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，研究顯示，未戴口罩雙方對話15分鐘，傳染風險比戴口罩時高出4.7倍，且實驗證實，開窗通風可降低82%的氣溶膠病毒濃度，透過系統性防護策略，可將辦公室流感傳播率降低60%-90%，同時維持正常工作效率，因此整理出10大關鍵防疫措施。

加強環境清潔與消毒

1.每日清潔消毒：公司應請清潔人員在未上班前，針對「多人接觸熱點」，如門把、電梯按鈕、影印機、茶水間設備等清潔消毒，也每2小時用含75%酒精或稀釋漂白水擦拭。尤其個人上班時，應使用消毒濕紙巾清潔鍵盤、滑鼠等個人設備。　

2.空氣流通管理：每小時開窗通風10-15分鐘，降低病毒懸浮濃度。透過分階段調整窗戶通風與電暖器等設備輔助，可增加通風效率，也能減少冷風寒冷感。另外，也可於中央空調加裝HEPA濾網，並每月清潔更換。

個人防護行為規範

3.口罩配戴：在茶水間、會議室等密集區域配戴外科口罩。如果有員工咳嗽，建議改用N95口罩。另外，脫口罩時，應避免觸摸口罩外層，脫下後立即洗手。

4.手部衛生：接觸公共物品後、進食前必須用「七步洗手法」清潔20秒，並隨身攜帶含酒精的乾洗手液，特別在無法用水洗手時使用。

醫師建議，配戴口罩做好防護，同時也可在相鄰座位加裝透明隔板，阻擋飛沫直接傳播；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師建議，配戴口罩做好防護，同時也可在相鄰座位加裝透明隔板，阻擋飛沫直接傳播；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

調整辦公模式

5.分流上班制度：實施「AB班輪流到崗」或「彈性工時」，減少辦公室人數密度，建議將重要會議改為視訊進行，實體會議控制在30分鐘內，並配戴口罩開會，避免口沫橫飛。

6.桌面防疫屏障：相鄰座位加裝透明隔板，阻擋飛沫直接傳播。使用個人文具，避免借用他人原子筆、訂書機等物品。

員工健康管理

7.症狀監測機制：每日進辦公室前量測體溫，若出現發燒或咳嗽，立即返家。此外，公司可提供免費流感快篩試劑，鼓勵有疑似症狀者檢測。

8.疫苗接種：每年秋季，補助員工接種流感疫苗，讓公司內部的群體免疫力需達70%以上才有效。

危機應變方案

9.群聚感染處理：若單日內在同一辦公室內有超過3人確診，立即啟動「消毒程序」，並實施全員遠距辦公3天，並追蹤確診者發病前48小時的接觸史，通知相關人員自主健康管理。

10.防疫物資儲備：公司應常備「緊急防疫箱」，內含備用口罩、血氧機、退熱貼，並定期檢查效期。

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